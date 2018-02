Studenci nie zapłacą nic, tańsze OC dla kierowców. Rewolucja cenowa w Pekao

Prezes Michał Krupiński dodaje, że tańsze polisy OC to dopiero początek współpracy ze spółką PZU, z którą bank jest w jednej grupie.

Bank, który do tej pory nie zabiegał o klientów indywidualnych chce, by w tym roku założyło u niego konto 400 tysięcy osób. To możliwe, bo nowa oferta Pekao może mocno namieszać na rynku.

- Jesteśmy najbardziej dynamicznie zmieniającym się bankiem na polskim rynku. Naszą filozofią jest to, że nie możemy zmieniać się wolnej niż otoczenie rynkowe. Jestem przekonany, że nowe technologie, sztuczna inteligencja już teraz w sposób bardzo znaczący zmieniają bankowość i finanse. I my też będziemy się zmieniać. Jesteśmy bankiem, który jako pierwszy wprowadził bankomat, kartę wielowalutową. Mamy kompetencje do wprowadzania innowacji – przekonuje Michał Krupiński, prezes zarządu Pekao SA.

Pekao łączy siły z PZU

Jak bank chcę zmieniać swoją ofertę? Przede wszystkim zamierza przyciągnąć klientów indywidualnych, co do tej pory nie było jego mocną stroną. W tym roku ma być ich o 400 tysięcy więcej.

- 25 stycznia wprowadziliśmy nowe konto osobiste. Teraz rozpoczynamy jego promocję. Chcemy być liderem na znacznie większej liczbie obszarów – zapewnia Marek Tomczuk, wiceprezes Pekao.

To, co ma przyciągnąć nowych klientów, to znacznie uproszczona oferta konta osobistego.

Bank gwarantuje bezpłatne prowadzenie konta, bankomaty za granicą, a także w Polsce, darmowe konto wielowalutowe.

Do tego z ROR-em połączone będzie konto oszczędnościowe z nielimitowaną liczbą przelewów. Jego oprocentowanie na pół roku to 2,7 proc. Ulokować można na nim do 10 tys. złotych. Skąd akurat taka kwota?

- Większość klientów posiada właśnie takie środki na koncie oszczędnościowym – przekonuje Remigiusz Hołdys z banku Pekao.

Ciekawą propozycją jest również cashback. 100 złotych mniej zapłacą za polisę OC klienci korzystający z konta, którzy posiadają ubezpieczenie w PZU. Także o 100 złotych można obniżyć rachunki za telefon w skali roku. Warunek?

Zaledwie 500 złotych wpływu na konto co miesiąc i jedna transakcja bezgotówkowa kartą lub aplikacją PeoPay.

- Banki mają dziś podobną ofertę – przyznaje Hołdys. – Ale Konto Przekorzystne ma być naszpikowane korzyściami, a Bank Pekao ma wyróżnić najwyższa jakość obsługi. Będziemy pod tym względem najlepsi.

Prezes Michał Krupiński dodaje, że tańsze polisy OC to dopiero początek współpracy ze spółką PZU, z którą bank jest w jednej grupie.

- Potrzebujemy miesiąc, dwóch, żeby szerzej opowiedzieć o naszej współpracy, także produktowej z PZU – zapewnił Krupiński.

Student nie płaci nic

Na jeszcze większe korzyści mogą liczyć studenci, którzy zdecydują się założyć rachunki w Pekao SA. Od osób do 26 roku życia bank nie weźmie ani złotówki za prowadzenie konta, bankomaty w Polsce i za granicą, czy konta wielowalutowe.

Do tego każdy student otrzyma od internetowy dostęp do kilkudziesięciu kursów przygotowanych dla topowych menadżerów. To materiały renomowanego ICAN Institute, który jest polskim liderem w propagowaniu najnowszych trendów i metod zarządzania.

Do konta, młodych ludzi ma przekonać również to, że Pekao SA znacznie odchudził dokumenty niezbędne do założenia bankowych rachunków.

Sama umowa na ROR ma liczyć zaledwie dwie strony. Znacznie chudsze będą też umowy na inne produkty bankowe, które nie będą już drukowane a wysyłane e-mailem.

- Przy założeniu 400 tysięcy nowych kont nie trzeba będzie wycinać 1734 drzew. To o 100 ton papieru mniej – zapewnia wiceprezes Tomczuk.

BLIK rozszerza swą sieć

Pekao ma jeszcze jeden powód do zadowolenia. W aplikacji mobilnej banku, która poszerzana jest o kolejne funkcjonalności, pojawi się możliwość płacenia kodami BLIK.

Dzięki systemowi płatności mobilnych, który w swojej ofercie posiadają już konkurencyjne banki, można zapłacić za zakupy w sklepie, internecie, a także za darmo wypłacać gotówkę z bankomatów bez użycia karty. Wystarczy, że mamy przy sobie smartfon z bankową aplikacją.

Pekao będzie kolejnym dużym graczem, który dołącza do tego systemu.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności: - W 2017 roku za pośrednictwem BLIK odnotowano 33 mln transakcji. To cztery razy więcej niż w 2016 roku. Skorzystało z nich 61 mln klientów. Liczymy, że dzięki współpracy z Pekao, będzie ich o 1,5 mln więcej.

Współpraca z Pekao to nie tylko korzyści dla klientów Pekao. BLIK, a więc darmowe wypłaty z bankomatów będzie dostępny w większej liczbie bankomatów w Polsce – 19 tysięcy i sklepowych terminali – 290 tys. urządzeń.