Który zawód płaci najmniej za OC? Różnice w cenach wynoszą nawet kilkaset złotych

Ponad 600 zł może wynieść różnica w cenie OC dla przedstawicieli różnych zawodów. W III kwartale 2018 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili sportowcy, najmniej rolnicy.

Na wysokość składki OC wpływa wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą dane dotyczące właściciela auta (m. in. wiek, miejsce zamieszkania, zniżki za bezszkodową jazdę) oraz jego pojazdu (np. rok produkcji, pojemność silnika). Mało kto wie, że również z pozoru mało istotne informacje, np. wykonywany zawód, mogą mieć znaczenie podczas kalkulacji składki. Okazuje się jednak, że różnice w cenach dla różnych grup zawodowych mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

Sportowcy płacą najwięcej

Z analizy kalkulacji wykonanych przez użytkowników porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2018 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili... sportowcy. Średnia cena proponowana im przez ubezpieczycieli wyniosła aż 1265 zł i była tym samym o 532 zł wyższa od średniej ceny w kraju (733 zł). Na najtańsze oferty mogli natomiast liczyć rolnicy, którzy płacili średnio 633 zł. Jak kształtowały się ceny OC dla innych grup zawodowych?

pracownik działu IT - 850 zł

pracownik działu obsługi klienta - 801 zł

pracownik fizyczny - 774 zł

pracownik działu sprzedaży - 772 zł

przedstawiciel handlowy - 767 zł

prawnik - 760 zł

pracownik biurowy - 744 zł

pracownik działu finansowego - 729 zł

inżynier - 727 zł

pracownik służby zdrowia - 714 zł

kierowca zawodowy - 707 zł

kadra zarządzająca/menadżerska - 692 zł

pracownik administracji publicznej - 663 zł

służby mundurowe - 648 zł

nauczyciel - 642 zł

Poza rolnikami, mniej od średniej ceny OC w III kwartale br. płacili przedstawiciele aż 8 z 16 uwzględnionych w zestawieniu grup zawodowych. Na jedne z najniższych cen mogli liczyć nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych.

Emeryci i studenci - ile płacą za OC?

Analizując ceny OC w oparciu o wykonywany przez właściciela samochodu zawód, nie sposób pominąć kierowców, którzy obecnie nie pracują - studenci, emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne. Wśród tych kierowców zauważyć można największe różnice cen obowiązkowej polisy. Średnie składki kształtują się dla nich następująco:

emeryci i renciści - 623 zł,

studenci - 2103 zł,

bezrobotni - 884 zł.

W przypadku emerytów i rencistów kluczowe znaczenie dla ceny OC ma wiek kierowcy. Z reguły idzie on bowiem w parze z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów oraz posiadaniem często pełnych zniżek za bezszkodową jazdę. Wysoka cena dla studentów wynika z dokładnie tych samym czynników, jednak interpretowanych odwrotnie. Ich najczęściej młody wiek bezpośrednio przekłada się bowiem na niewielkie doświadczenie za kierownicą. Dodatkowo, jak wynika z policyjnych statystyk, wśród młodych kierowców najwięcej jest sprawców wypadków i kolizji. Nic więc dziwnego, że to właśnie im ubezpieczyciele oferują najwyższe stawki OC.

Skąd biorą się różnice cen dla przedstawicieli różnych zawodów?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, podczas kalkulacji składki OC oceniają ryzyko ubezpieczenia przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych. Biorą pod uwagę statystyki wypadków oraz predyspozycje kierowcy związane z jego profesją. Z tego powodu mogą np. surowiej oceniać sportowców, którzy często prowadzą dynamiczny styl życia (w przypadku tej grupy cenę polisy może również podnosić często młody wiek właściciela auta).

Natomiast osoby bezrobotne często posiadają, przynajmniej statystycznie, starsze modele samochodów, w gorszym stanie technicznym, co przekłada się na większe zagrożenie na drodze i możliwość uczestniczenia kolizji lub wypadku. Rolnicy, ze względu na miejsce zamieszkania, z reguły poruszają się po wiejskich, mało uczęszczanych drogach, co zmniejsza ryzyko wypadku. Z tego względu ubezpieczyciele mogą traktować tę grupę zawodową zdecydowanie łagodniej.

Czy mimo wykonywanego zawodu jesteśmy skazani na wysokie OC?

Na szczęście zawód nie jest jedynym kryterium wyceny ubezpieczenia. W dodatku każdy ubezpieczyciel samodzielnie ocenia ryzyko związane z danym kierowcą i jego pojazdem, co może oznaczać, że czynnik podnoszący cenę polisy w jednym towarzystwie (np. zawód), nie musi być brany pod uwagę przez inną firmę. Najlepszym sposobem na znalezienie taniego OC jest więc porównanie ofert co najmniej kilkunastu ubezpieczycieli. Ciężko jednak byłoby skontaktować się z każdą firmą oddzielnie, a zebranie ofert byłoby byłoby czasochłonne. Najszybciej i najwygodniej można to zrobić przez porównywarkę, która automatycznie zbierze oferty w imieniu użytkownika i wyświetli je w formie przejrzystej tabeli, radzą specjaliści z rankomat.pl. Takie porównanie pozwala niektórym zapłacić za OC taniej nawet o połowę.