ceny prądu 6 godzin temu

Kukiz'15 sypie pomysłami. Klub proponuje obniżkę VAT-u i akcyzy na energię

Do Sejmu trafił projekt Kukiz'15. Klub proponuje, by obniżyć stawkę VAT-u do 5 proc. oraz akcyzę na energię elektryczną do ok. 4 zł. Rachunki miałyby spaść o kilkanaście procent.

Podziel się Dodaj komentarz