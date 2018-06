Dominika Kulczyk wychodzi z Polenergii. Sebastian z pakietem większościowym

Fot. EAST NEWS Dominika i Sebastian Kulczyk przejęli 100 proc. akcji cypryjskiej spółki Luglio Limited

Na skutek podziału spadku po dr Janie Kulczyku Dominika Kulczyk nie posiada już akcji Polenergia S.A. - poinformowała spółka. Z tego samego powodu jej brat Sebastian nie tylko stał się większościowym udziałowcem tej firmy, ale przejął też stery nad cypryjską spółką Luglio.

Dominika i Sebastian Kulczyk oficjalnie odziedziczyli majątek po ojcu w połowie czerwca. Wówczas to formalnie przejęli pakiet większościowy udziałów w spółce kontrolującej Ciech, Polenergię i Serinus Energy. Podstawą dziedziczenia jest sporządzony zgodnie z prawem szwajcarskim testament zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka.

Zarząd Polenergia S.A. poinformował, że otrzymał w czwartek zawiadomienie od Dominiki Kulczyk oraz Sebastiana Kulczyka o zmianie posiadania. Zgodnie z jego treścią rodzeństwo obwieściło, że na skutek podziału spadku po ojcu Dominika Kulczyk nie posiada już akcji Polenergia S.A.

To oznacza, że Sebastian Kulczyk jest jedynym właścicielem 50,2 proc kapitału zakładowego tej spółki i ma tyleż samo procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Mówiąc wprost, ma pakiet większościowy, a więc to on przejmuje stery w Polenergii.

Przetasowanie nastąpiło również w Luglio Limited, spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. Zgodnie z prawem cypryjskim Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk byli współwłaścicielami 100 udziałów, a każde z nich było uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością.

Jednak w świetle cypryjskich przepisów Sebastian Kulczyk był jednak tzw. starszym wspólnikiem (ang. senior shareholder), posiadającym głos decydujący w przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów. Jak czytamy w komunikacie w konsekwencji, Sebastian Kulczyk był więc podmiotem dominującym wobec Spółki.

Po zniesieniu współwłasności to on przejął 100 proc. udziałów udziałów w Luglio, natomiast Dominika Kulczyk nie posiada już - pośrednio ani bezpośrednio - akcji Spółki.

