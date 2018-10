Fot. WP Kupili mieszkania, ich blok został obciążony hipoteką. Wkrótce ma być licytowany Czy można wykupić mieszkania, zameldować się w nich a mimo tego nie zostać ich właścicielem? Przykład z podtarnowskich Koszyc Wielkich pokazuje, że tak. Wystarczy zadłużony d

Czy można wykupić mieszkania, zameldować się w nich a mimo tego nie zostać ich właścicielem? Przykład z podtarnowskich Koszyc Wielkich pokazuje, że tak. Wystarczy zadłużony deweloper i niekorzystne decyzje sądu.

- Czuję się oszukana przez polskie prawo. Nie rozumiem, jak polskie sądy mogą dopuszczać do takiej sytuacji – mówi money.pl pani Monika z Tarnowa. Od kilku lat wraz z mężem walczy o prawo do swojego mieszkania. Żyją w nim, zapłacili za nie. Ale... nie są jego właścicielami. Podobnie jak 10 innych rodzin z bloku przy ulicy Stromej 15a w Koszycach Wielkich.

Wszystko zaczęło się w 2013 r. Pani Monika wraz z narzeczonym szukali dla siebie mieszkania. Ich możliwości nie były wielkie. Oboje byli ledwo co po studiach, dopiero zaczynali karierę zawodową. Mieszkanie w Koszycach wpadło im w oko, ale wiedzieli, że na kredyt nie mają większych szans.

- Pan powiedział, że pomoże nam uzyskać kredyt. Zdziwiliśmy się, ale dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać. Zdecydowaliśmy się na zakup – opowiada. Tym, który obiecał załatwić pożyczkę, był Andrzej K. z firmy deweloperskiej Tel bud. Formalnie nie był jej właścicielem. W papierach firmy była nim jego matka, Andrzej K. występował jako pełnomocnik.

Pani Monika i jej mąż zebrali pieniądze i zapłacili transze za mieszkanie w wysokości 70 tys. zł. Ale wtedy okazało się, że kredytu nie dostaną.

- Pan Andrzej K. zdecydował, że musimy i tak zapłacić za lokal. Przeznaczyliśmy na jego zakup nasze pieniądze na ślub oraz zwróciliśmy się ponownie o pomoc do rodziny. Po jakimś czasie udało się spłacić całą kwotę – mówi nam.

Seria niefortunnych zdarzeń?

Ale okazało się, że to nie koniec, a początek epopei tej i innych rodzin z bloku na Stromej 15a.

Przeniesienie praw własności miało nastąpić najpóźniej wiosną 2014 r. Nie nastąpiło do dziś.

Na początku problemem był przedłużający się odbiór techniczny budynku. Firma nie dostała pozwolenia od miejskich wodociągów. Według miejskiej spółki przyłącza wody były wykonanie nieprawidłowo. Proces ich naprawy trwał przez dwa lata.

W międzyczasie pani Monika i jej mąż zaczęli remont mieszkania. Odbiór bloku został w końcu wyznaczony na czerwiec 2016 r. Ale nie nastąpił. Nadzór Budowlany dopatrzył się różnych uchybień. Andrzej K. od decyzji urzędników się odwołał. Z sukcesem. W listopadzie 2016 r. pozwolenie na użytkowanie budynku zostało wydane. Mieszkańcy wprowadzili się do mieszkań i zameldowali się w nich.

Nie był to jednak koniec, a dopiero początek kłopotów nabywców lokali. W lipcu 2016 r. zmarła formalna właścicielka Tel budu, Stanisława K. To z kolei oznaczało rozpoczęcie procesu spadkowego. To pani K. była bowiem formalnie nadal właścicielką bloku.

W dodatku postępowanie zbiegło się z ukazaniem pierwszego wpisu hipotecznego w księdze wieczystej bloku na Stromej. Skąd on się wziął? To jeden z klientów Tel budu pozwał do sądu dewelopera. Jego roszczenia, w wysokości 160 tys. zł, zabezpieczył sąd. Rzeczony klient Tel budu miał mieć mieszkanie w piątym bloku na osiedlu. Ale w tym czasie budowla po prostu nie powstała.

Mieszkanie z obcym długiem

Obciążenie budynku hipoteką wstrzymało możliwość przekazania mieszkań ich prawowitym właścicielom. Lokatorzy, 11 rodzin, postanowili się zjednoczyć w walce o prawa do własnych lokali. – Zwróciliśmy się do prawnika o poradę prawną. Praktycznie nic nie uzyskaliśmy, ale musieliśmy zapłacić osiem tysięcy złotych. To była pierwsze z bolesnych doświadczeń – opowiada pani Monika.

Mieszkańcy działali jednak dalej. Próbowali na początek porozumieć się z Andrzejem K. Propozycja była prosta. Mieszkańcy bloku zaoferowali się, że zrzucą się na pożyczkę, dzięki której będzie on w stanie spłacić należności. Właściciel Tel budu na taką propozycję nie przystał. Próbowali więc skontaktować się bezpośrednio z jego wierzycielami. Oni także nie wyrazili zainteresowania.

W końcu Andrzej K. kilkukrotnie podpisywał porozumienia z mieszkańcami i wierzycielami. Oprócz spłaty należności zobowiązał się do przeniesienia własności u notariusza na sierpień 2017 r. Do tego czasu miał też uregulować część długów. Żadne z tych zobowiązań nie zostało przez niego dotrzymanych.

Mieszkańcy skierowali więc sprawę do sądu. Do pozwu zbiorowego przyłączyła się krakowska prokuratura, która zauważyła w sprawie mieszkańców bloku ze Stromej "dużą szkodę społeczną". Ale rozprawa trwała bardzo krótko. Sąd stwierdził brak dokumentów z inwentaryzacji bloku. Powołał wobec tego biegłego, który miał zmierzyć mieszkania

Biegły swoją pracę zaczął 15 października. I oznajmił... że w zasadzie jest niepotrzebna. Cała dokumentacja jest bowiem gotowa. Ma się ona znajdować w jednym z lokalnych urzędów.

Tymczasem blok jest już zadłużony na 1,5 mln zł. - To jest dziwna sytuacja. Ktoś ciągle kupuje mieszkanie w tym niepowstałym bloku i po paru miesiącach zostaje wpisany w hipotekę naszego – mówią mieszkańcy Stromej.

To jednak nie koniec, gdyż wierzyciele, wiedząc o toczącym się równolegle postępowaniu, postanowili zabezpieczyć swoje interesy. Pojawił się wniosek o licytację bloku. Stał się on możliwy, gdyż wcześniej, przy okazji pozwu zbiorowego mieszkańców, sąd odrzucił wniosek o zabezpieczenie roszczenia i wstrzymanie egzekucji komorniczej.

Komornik przy Stromej pojawi się 12 listopada. Ma zrobić wycenę przed licytacją komorniczą.

Kredyty hipoteczne na włosku

Pani Monika i jej mąż wcale nie są w najgorszej sytuacji. – Pod budowę wzięliśmy kredyt hipoteczny, a ciągle formalnie nie mamy mieszkania – mówi money.pl Agnieszka Wojnicka. - Na szczęście na razie nasz bank jest na tyle wyrozumiały, że wystarczy mu tylko oświadczenie, że to nie z naszej winy nie nastąpiło przeniesienie własności. Gdyby nam wypowiedział umowę, musielibyśmy oddać kredyt w całości – dodaje.

Podobne problemy ma Michał Imiołek, inny lokator ze Stromej. - Dla banku nie wywiązałem się z umowy. Nie ma przecież zabezpieczenia hipotecznego. Mieszkanie jest własnością dewelopera i jeszcze jest zadłużone. Po licytacji będę musiał spłacać coś, co nie jest moje. Co najgorsze, bank wypowie mi umowę i w ciągu miesiąca będę musiał zapłacić pieniądze. Bank śledzi sytuację, widzi co się dzieje w księgach wieczystych. Na razie czeka z decyzją – opisuje swą sytuację.

Pani Agnieszka zapowiada, że będzie jeszcze walczyć. Nie dostała bowiem oficjalnego zawiadomienia o działaniach komornika.- Będziemy się od niej odwoływać. Spróbujemy też przyspieszyć pracę w sądzie.

Wątpliwości? Pełno

W całej sprawie jest dużo niejasności. Po pierwsze, dlaczego obecni wierzyciele Andrzeja K. w ogóle kupowali mieszkania w nieistniejącym bloku, skoro w Tarnowie wiedza o jego problemach była dość powszechna? W miejscowych mediach pojawiały się już informacje o jego kłopotach. Były też ogłoszenia ludzi, którzy szukali innych poszkodowanych w wyniku działań Tel budu. Po drugie, dlaczego sąd wpisywał zadłużenie akurat do w całości wykupionego bloku na Stromej skoro, jak twierdzą mieszkańcy, miał on wiele innych nieruchomości, np. wartą kilka milionów złotych działkę ze stadniną koni? Po trzecie, dlaczego mimo nadszarpniętej reputacji Tel budu dostawał on pozwolenia na kolejne inwestycje?

Próbowaliśmy się skontaktować z Andrzejem K. Jednak obydwa dostępne w internecie numery do Tel budu nie odpowiadają.

