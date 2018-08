Leszek Balcerowicz reaguje na doniesienia wiążące go z GetBackiem

Fot. money.pl Leszek Balcerowicz prowadzi wykłady o charakterze komercyjnym dla różnych firm

„Kłamstwa i insynuacje” – tak profesor nazywa informacje o jego związkach z kontrowersyjną firmą. Były minister finansów był gościem imprezy organizowanej przez GetBack.

Balcerowicz wygłosił wykład na GetBack Business Forum w Łodzi w październiku ubiegłego roku. Jego wystąpienie miało tytuł: „Dług państwa, dług przedsiębiorstw i wpływ na Makroekonomię”. Ekonomista był tam gościem specjalnym.

Ale portal wPolityce.pl twierdził, że Balcerowicz miał wychwalać obligacje GetBacku oraz że był powiązany z Konradem Kąkolewskim, prezesem spółki.

W reakcji na te doniesienia Balcerowicz, jak twierdzi, wysłał do rzeczonej redakcji odpowiedź, która nie została opublikowana. Ujawnił ją na swoim profilu na Facebook'u.

Przypomina w niej, że jego działalność zawodowa to m.in. wygłaszanie wykładów w Polsce i za granicą. „Ogromną większość z nich przedstawiam w trybie akademickim, pozostałe – za pośrednictwem mego agenta, do którego trafiają komercyjne oferty firm i innych organizacji z kraju i z zagranicy, zainteresowanych spotkaniem ze mną. Zwykle polegają one na moim wykładzie dla pracowników i klientów zamawiającego i następnie dyskusji” – pisze.

Tak miało być także w przypadku konferencji GetBacku. Balcerowicz przypomina, że wydarzenie to miało miejsce pół roku przed tym, zanim do sfery publicznej przedostały się jakiekolwiek informacje o kłopotach spółki.

„Nie dość, że „wPolityce.pl” odmówiła opublikowania mojej repliki, to jej autor M. Pyza (wraz z M. Wikłą) kontynuują medialne łajdactwo, tym razem w tygodniku „Sieci” (30 lipca br.): Poprzez umieszczenie mnie na okładce próbują wywołać fałszywe wrażenie, że miałem jakiekolwiek naganne związki z GetBackiem. Na dodatek podają fałszywą i grubo zawyżoną kwotę, jaką rzekomo otrzymałem za mój wykład dla pracowników i klientów tej firmy” – pisze dalej Balcerowicz.

Na koniec w ostrych słowach sugeruje, że stał się celem wPolityce.pl i „Sieci” dlatego, że jest krytykiem partii rządzącej.

