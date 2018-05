Lewiatan odpowiada Krystynie Pawłowicz: my się nie zamieniamy w poczty

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Pawłowicz krytykuje Lewiatana. Prezes sieci się dziwi, przecież nie ma placówek pocztowych

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz napisała list do Elżbiety Rafalskiej. Uważa, że sieci takie jak Żabka czy Lewiatan chcą uniknąć niedzielnego zakazu handlu, stając się placówkami pocztowymi. - Nie prowadzimy żadnych usług pocztowych i kurierskich - reaguje prezes Lewiatana.

Czytaj: Oburzona na Żabkę Pawłowicz pisze do Rafalskiej

Posłanka nawiązywała do sieci Żabka. Sklepy stały się placówkami pocztowymi, co pozwoliło im na otwarcie również w niehandlowe niedziele. Pawłowicz zareagowała, ale w swoim liście do minister Rafalskiej wymieniła jeszcze inne sieci. Jej zdaniem, poza Żabką, w ten sposób handel próbuje obejść też Freshmarket i Lewiatan.

Lewiatan odpowiada Pawłowicz. "Jakie placówki pocztowe?"

- W reakcji na zarzuty, sieć Lewiatan stanowczo zaprzecza stawianym przez panią Krystynę Pawłowicz oskarżeniom. Lewiatan Holding jako franczyzodawca nie posiada żadnych umów na świadczenie usług pocztowych ani kurierskich, które uprawniałyby do przekształcania sklepów Lewiatan w niby placówki pocztowe - odpowiada Pawłowicz Wojciech Kruszewski, prezes Lewiatana.

Bp Pieronek o zakazie handlu. "Cieszę się". Zobacz wideo:



Co ciekawe, prezes sieci wydaje się zgadzać z opinią Pawłowicz, choć jego zdaniem nie powinna ona dotyczyć Lewiatana - Zdaniem prezesa Kruszewskiego tworzenie placówek pocztowych w sklepach jest fikcją i szukaniem sposobów na ominięcie intencji ustawodawcy - czytamy w oświadczeniu dla money.pl.

Prezes Kruszewski stwierdził też jednoznacznie, że jest za doprecyzowaniem przepisów ustawy o zakazie handlu, by "wszystkie podmioty handlowe mogły funkcjonować na zasadach uczciwej konkurencji".

