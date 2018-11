Lex Żabka od marca. "Ustawa ma zapobiegać oszustwom"

Projekt uszczegółowienia ustawy zakazującej handlu w niedzielę trafił do Sejmu we wtorek wieczorem . Na razie nie wiadomo jednak, ile czasu potrwa jego przejście przez parlament.

Jak informuje parlamentarzysta, niektórzy przedsiębiorcy rejestrowali się jako placówki pocztowe, by bez konsekwencji móc handlować w niedziele. Zdaniem byłego Solidarności to "zwykłe oszustwo i nieuczciwa konkurencja".

- Przeważająca działalność to przede wszystkim ta, którą we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podajemy właśnie jako taką spośród wybranych przez nas kodów PKD – tłumaczy mec. Barańska. I zauważa, że używanie nazwy "Lex Żabka" nie jest zbyt fortunne.

Żabkę dotknie bowiem również inna zmiana w przepisach. Nowelizacja zakłada, że placówka może działać, pod warunkiem że za kasą stanie sam właściciel. I będzie mógł on korzystać z pomocy, o ile to mąż, żona, rodzic lub dziecko będą pomagać właścicielowi w tym samym sklepie.

Do tej pory bywało bowiem tak, że właściciel kilku sklepów w jednym stawał za ladą sam, w drugim – jego żona, a w trzecim – syn. I tym sposobem otwarte były 3 placówki. Teraz będzie to tylko jedna. M. in. na to zwraca uwagę mec. Barańska.