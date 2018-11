Placówka pocztowa już nie pomoże. PiS zmienia zakaz handlu

Uszczelnienie - tak w skrócie można opisać projekt zmian, które posłowie PiS chcą wprowadzić w zakazie handlu. We wtorek do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Money.pl poznał szczegóły nowelizacji. Dokument to w sumie tylko 7 stron i kilka zmian. Dwie są kluczowe, reszta - jak sami posłowie PiS tłumaczą - to korekty redakcyjne i uszczegółowienie.