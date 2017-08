Jest zielone światło dla likwidacji OFE. Wkrótce projekt trafi do konsultacji

Fot. PAP/Paweł Supernak Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Resorty rozwoju i pracy porozumiały się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Już we wrześniu projekt ma trafić do konsultacji - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

- Jest zgoda, aby reforma została przeprowadzona w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju - twierdzi źródło z otoczenia wicepremiera Mateusza Morawieckiego, na które powołuje się gazeta.

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. Będą podwyżki świadczeń.

Potwierdza to szefowa resortu pracy. - Trwają prace, by złożyć projekt ustawy do konsultacji - mówi Elżbieta Rafalska. Ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Rozwoju napotkało jednak opór resortu pracy, który chciał, by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów przejął ZUS.

Z informacji "DGP" wynika, że wicepremier Morawiecki ostatecznie przekonał minister Rafalską do swojego pomysłu. To oznacza, że 25 proc. zgromadzonych w OFE składek przejmie państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafi do instytucji, które zastąpią fundusze emerytalne. Pieniądze przyszłych emerytów staną się ich prywatnymi oszczędnościami, więc będą mogli decydować, w co je inwestować.

Wicepremier chciałby rozpocząć reformę 1 lipca 2018 r. Jednak rządowi urzędnicy wskazują, że z powodów technicznych możliwe jest opóźnienie - do 2019 r.