LINK4 z prestiżową nagrodą. To jedno z najlepszych miejsc pracy

Fot. LINK4

27 marca, firma odebrała prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie.

Tytuł Wspaniałego Miejsca Pracy otrzymują firmy, które z sukcesem budują i rozwijają

u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Opierają się one na zaufaniu rozumianym jako wiarygodność kadry menedżerskiej oraz szacunek i uczciwość okazywane pracownikom. Badanie weryfikuje także poziom zaangażowania i współpracy w zespołach.

O nagrodzie zdecydowali pracownicy

– To dla nas bardzo cenne wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność, bo budowanie zaufania i zaangażowania w zespole to długi i złożony proces. Jesteśmy jednak w tym konsekwentni i cieszymy się, że nasi ludzie to doceniają – mówi Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.

O tym, czy dana firma znalazła się na liście najlepszych miejsc pracy, decydują sami pracownicy. Dwie trzecie oceny każdego pracodawcy stanowi opinia osób w niej zatrudnionych, wyrażona w anonimowej ankiecie. Pozostała jedna trzecia wyniku jest efektem analizy programów i praktyk wdrożonych w firmie, w porównaniu z innymi uczestnikami badania.

Badanie w 50 krajach na świecie

Badanie Great Place To Work każdego roku obejmuje ponad 10 milionów pracowników reprezentujących ok. 6 tys. organizacji w 50 krajach na całym świecie. Z danych przedstawionych przez organizatora za 2016 rok wynika, że wyróżnione firmy mogły pochwalić się inwestycjami w rozwój, a wzrostowi innowacyjności towarzyszyły skuteczne kampanie rekrutacyjne i najniższy w historii badań poziom absencji.

Tytuł Wspaniałego Miejsca Pracy jest kolejnym w ostatnich miesiącach, który potwierdza wizerunek LINK4 jako jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. Na początku 2018 roku firma otrzymała certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki, który wyróżnia firmy odpowiedzialnie myślące o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji. W LINK4 najwyżej ocenione zostały relacje w firmie i ogólna satysfakcja

z wykonywanej pracy.