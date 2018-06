Lista Fintech50. Znalazła się na niej tylko jedna spółka z Polski

Fot. Billon

Firma technologiczna Billon znalazła się na liście „FinTech50” - obejmującej 50 najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw ze świata finansów i technologii.

Listę od 2012 roku tworzy prestiżowy brytyjski magazyn "Fintech Finance”.





O miejsce w tegorocznym zestawieniu rywalizowało ponad 1 800 firm technologicznych z całej Europy. Wyboru dokonał panel ekspercki złożony ze specjalistów ds. innowacji i inwestycji reprezentujących banki i ubezpieczycieli takich, jak HSBC, Deutsche Bank, Barclays, Axa, czy Aviva, a także inwestorów i uznane fintechy, jak Stripe. Oprócz Billona, na liście są też m.in.: Monzo Bank, Revolut, Azimo, Ethereum, czy Onfido.

Zobacz: Anna Streżyńska: blockchain to bardzo ciekawa, dobra technologia





Eksperci wybrali Billona dzięki opracowanej przez Polaków technologii blockchain następnej generacji, rozwiązującej problemy operacyjne wynikające z używania przestarzałych, scentralizowanych systemów IT. Lekka i rozproszona architektura pozwala na zapisywanie pieniędzy, dokumentów i tożsamości bezpośrednio w strukturze blockchain, umożliwiając pełną kontrolę dostępu innym podmiotom czy użytkownikom. Opracowana przez polskich inżynierów technologia zachowuje wszystkie zalety blockchaina - bezpieczeństwo transakcji przy eliminacji pośredników i wysokich kosztów ich obsługi - wzbogacając je o wydajność i zgodność z regulacjami sektorowymi.



- Ta nagroda jest potwierdzeniem wieloletniej pracy naszego zespołu nad stworzeniem blockchaina, z którego łatwo mogą korzystać zwykli ludzie. Teraz, dzięki zawiązanemu w tym kwartale partnerstwu z Biurem Informacji Kredytowej, udostępniamy tę technologię milionom osób i firm w Polsce - mówi Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel Billon.



Blockchain Billon jako jedyny na świecie umożliwia transakcje finansowe walutami narodowymi w oparciu o unijne regulacje pieniądza elektronicznego. Do przechowywania środków nie jest potrzebne konto bankowe - wystarczy je zapisać na komputerze, czy smartfonie. Dzięki minimalnym kosztom wejścia i obsługi infrastruktury blockchain może z niej korzystać dowolna firma prowadząca działalność online, niezależnie od jej rozmiarów, czy obrotu. E-pieniądza w wersji Billon używają już przedsiębiorstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii do codziennego rozliczania należności, czy wypłaty nagród motywacyjnych.



W kwietniu spółka nawiązała współpracę z Biurem Informacji Kredytowej, mającą na celu wprowadzenie – nie tylko w instytucjach finansowych – technologii blockchain. W ramach współpracy BIK udostępnia użytkownikom portal do rozproszonej sieci blockchain, przez który instytucje publikują dokumenty, a klienci mają do nich zapewniony dostęp przez narodowe lub bankowe dane identyfikacyjne (nawet po ustaniu relacji z instytucją). BIK i Billon wykorzystają też tę technologię do realizacji usług elektronicznego potwierdzenia doręczenia oraz zawierania umów online.

Czytaj też: "Ta technologia wkrótce będzie ważniejsza niż internet". Ministerstwo Cyfryzacji już nad nią pracuje



Założony w 2012 r. startup zatrudnia obecnie w swoich biurach w Wielkiej Brytanii i Polsce około 100 osób. W gronie założycieli lub udziałowców Billon są: Andrzej Horoszczak (założyciel, ekspert blockchain z 10-letnim doświadczeniem pracy na Wall Street), Andrzej Klesyk (były prezes PZU), David Putts (m.in. założyciel Inteligo), Wojciech Kostrzewa (były prezes i dyrektor generalny w Polskim Banku Rozwoju, BRE Banku i Commerzbanku). Rozwój unikalnego protokołu blockchain Billona został wsparty m.in. 2 milionami euro z prestiżowego programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 za rewolucyjny potencjał wykorzystania technologii dla bezpośrednich płatności.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl