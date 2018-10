Listonosze już nie na rowerze. Pora na skutery i meleksy

Fot. Poczta Polska M. in. takie małe pojazdy będą testować w najbliższych dniach listonosze z 9 miast centralnej Polski

W 9 miastach centralnej Polski listonosze będą w najbliższym czasie testować kilka modeli pojazdów elektrycznych. Wśród nich znajdą się skutery, małe pojazdy oraz rowery. Jeśli te zdadzą egzamin, Poczta Polska prawdopodobnie zdecyduje się na ich zakup.

Szansę na testy otrzymają listonosze z Łodzi, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Konstantynowa Łódzkiego, Raszyna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piastowa, Radomia oraz Pabianic.

Pojazdy, których użyczyli lokalni producenci i przedsiębiorcy, mają być przeznaczone „w szczególności do przewozu listów i mniejszych przesyłek paczkowych z zachowaniem bezpieczeństwa oraz wszelkich norm przewozu”.

Jak informuje Poczta Polska, chodzi nie tylko o ułatwienie pracy listonoszom, ale również dbałość o środowisko. Stąd wybór pojazdów z napędem elektrycznym.

- Poczta Polska prowadzi projekt „Elektromobilność”, by jak najlepiej być przygotowanym do wprowadzenia „Stref Czystego Transportu”. Liczymy nie tylko na oszczędności, ale także na to, że Spółka będzie postrzegana jako dbająca o lokalne społeczności i zainteresowana pozytywnym wpływem na środowisko poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza – mówi członek Zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel.

– Jednocześnie bardzo zależy nam na poprawie komfortu pracy pocztowców, dlatego testujemy użyteczność pojazdów w codziennej pracy listonoszy i kurierów – dodaje Kurdziel.

To drugi etap projektu. Pierwszy obejmował testy większych pojazdów o ładowności do 800 kg. Przez kilka dni pracownicy pocztowi korzystali z 15 pojazdów, po czym każdy z nich wypełnił ankietę, w której ocenił poszczególne modele. W sumie auta przejechały aż 21 tysięcy kilometrów.

– Dzięki testom sprawdziliśmy, które pojazdy i jakie ich parametry techniczno-użytkowe są szczególnie przydatne w działalności operacyjnej naszej firmy. W przyszłym roku rozpoczniemy pozyskiwanie elektrycznych aut – zapowiada Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za logistykę i infrastrukturę.

„Przyjęte w ustawie o elektromobilności rozwiązania, takie jak np. strefy czystego transportu, powodują konieczność stopniowej wymiany floty zasilanej paliwami tradycyjnymi na zasilanie alternatywne. Podobne regulacje wprowadzone zostały w większości krajów Unii Europejskiej. Skutkiem tego jest powszechne wprowadzanie do floty, pojazdów elektrycznych np. w pocztach Niemiec, Francji, Danii co jest poprzedzane szczegółowymi testami” – informuje Poczta Polska.

