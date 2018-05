Lodolandia podbija Europę. Rumunia i Chorwacja kolejnymi celami polskich "budek"

Fot. East News (Wlodzimierz Wasyluk) Często przed wejściami galerii handlowych możemy spotkać budki z lodami Lololandii. Kolejki do nich są coraz większe

Marki Lodolandia, Kołacz na Okrągło i Bafra Kebab podbijają kolejne rynki. Punkty tych sieci gastronomicznych często możemy spotkać przy popularnych supermarketach. Teraz chcą otworzyć się na Europę.

Polskie "budki" z lodami i kołaczami stają się międzynarodowym hitem. Lodolandia, Kołacz na Okrągło i Bafra Kebab mają chrapkę na kolejne rynki. - Za granicą działamy pod międzynarodową marką Ice and Roll (Lodolandia) i Cake and Roll (Kołacz na Okrągło). Na Słowacji mamy już kilkanaście punktów franczyzowych (w sąsiedztwie sklepów Kaufland), które prowadzone są przez naszych rodaków - mówi portalowi retailnet.pl Marcin Olesiak, właściciel Sweet, do której należą wspomniane marki.

- W Niemczech postawiliśmy na Mastera, który doskonale zna tamtejszy rynek i rozwija tam naszą sieć w oparciu o lokalizacje przy centrach handlowych. Sam prowadzi pięć takich punktów - dodaje.

A to dopiero początek ekspansji. Polacy otworzyli już nowe punkty w Wielkiej Brytanii, a w 2019 r. planują wejść na rynek rumuński i chorwacki. Oczywiście to nie jest proste, ponieważ zarządzanie firmą z Polski generuje problemy m. in. logistyczne. Jednak właściciel zapewnia, że wszystko jest poukładane.

Zobacz też: Tego w składzie lodów naturalnych nie powinno być

Sieć Lodolandii posiada ok. 370 lokalizacji, Kołacz na Okrągło ok. 70, a Bafra Kebab – 20. Tą najszybciej rozwijająca się sieć gastronomiczną w Polsce stworzyła trójka ludzi, finansistów, którzy biznesowe doświadczenie zdobyli w pracy w korporacjach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl