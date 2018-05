PGZ w programie budowy nowoczesnego samolotu. Pierwszy krok do rewitalizacji lotnictwa

Fot. Instytut Lotnictwa Nowy turbośmigłowy samolot, który ma powstać w Polsce

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. we współpracy z partnerami zagranicznymi będzie realizowała projekt budowy samolotu turbośmigłowego nowej generacji ILX-34. Podjęte działania mają pomóc w odbudowie krajowego przemysłu lotniczego.

Projekt stworzy przestrzeń do rozwoju dla zaangażowanych w prace projektowo-konstrukcyjne polskich inżynierów, techników i innych specjalistów z branży lotniczej. Rozwinie to krajowe kompetencje w zakresie platform lotniczych. Dodatkowo zdobyte w ten sposób doświadczenie podniesie wartość polskiego przemysłu i instytutów badawczych. A to może w przyszłości doprowadzić do współpracy z potencjalnymi partnerami na rynku zagranicznym.

- Cieszy nas fakt że Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednym z kluczowych uczestników tak ambitnego przedsięwzięcia. Równo 100 lat po powstaniu polskiego przemysłu lotniczego podejmujemy wyzwanie jego odbudowy. Segment lotniczy ma dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej istotny wymiar biznesowy. Aktywnie pracujemy nad rozwijaniem naszych kompetencji w tym obszarze, dążąc do rozbudowy potencjału spółek, specjalizujących się w produkcji dla sektora lotniczego - powiedział prezes zarządu PGZ S.A. dr Jakub Skiba.

List intencyjny w obecności minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz podpisali Paweł Stężycki - dyrektor Instytutu Lotnictwa, dr Jakub Skiba – prezes zarządu PGZ S.A. oraz Andrzej Kensbok - wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

ILX 34 to innowacyjny, wielozadaniowy samolot turbośmigłowy nowej generacji. Silnik turbinowy przełoży się na mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty operacyjne. Będzie mógł wykonywać długotrwałe loty patrolowe. Projekt będzie realizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

