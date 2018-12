Lotto rozdało sto stypendiów. "To inwestycja w rozwój Polski”

- Nie byłoby polskiej niepodległości przed 100 laty, gdyby nie wielki wysiłek społeczników, sportowców, literatów i innych osób w ogóle nie kojarzących się z polityką. To piękna droga do wolności. Dziś Polska potrzebuje podobnej drogi, ale do rozwoju i dobrobytu, by żyła według standardów europejskich. By żyła na najwyższym poziomie, do jakiego aspirują młodzi, zdolni ludzie - powiedział w trakcie gali rozdania dyplomów laureatom programu "100 na 100" premier Mateusz Morawiecki.