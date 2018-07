Boom zakupów w sklepach właściciela Reserved. Tak dobrze było tylko przed Bożym Narodzeniem

Fot. LPP Wydajemy na ciuchy coraz więcej. Głównie w sklepach LPP

Klienci szturmowali w drugim kwartale sklepy sieci należących do LPP. Patrząc na wyniki całego sektora można powiedzieć, że firma spija większość śmietanki z sukcesu branży odzieżowej.

LPP, właściciel sieci Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY, miał w drugim kwartale ponad 2 mld zł przychodów - podano we wstępnych danych. Przekroczyć ten poziom udało się spółce dotąd tylko raz - w czwartym kwartale ub. roku. Tyle, że wtedy był to okres świąteczny, więc tym bardziej należy docenić obecny wynik.

Przychody wzrosły o aż 20 proc. rok do roku. I nie można tego zrzucać na efekt rosnącej liczby sklepów. Bez uwzględnienia nowych lokalizacji (w sklepach porównywalnych - like for like LFL) w drugim kwartale 2018 roku sprzedaż wzrosła o aż 14,6 proc.

To bardzo dobry wynik. Dla porównania sprzedaż detaliczna ubrań i obuwia wzrosła w pierwszych pięciu miesiącach roku o 8,6 proc. - podał niedawno GUS. Dynamika sieci handlowych LPP jest więc dwukrotnie wyższa niż reszty rynku. Z zastrzeżeniem, że dane podane przez spółkę obejmują też salony zagranicznych. Być może to efekt zaangażowania znanej modelki Cindy Crowford do kampanii reklamowej?

Powierzchnia handlowa LPP na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1 034 tys. m2 i wzrosła o 10,7 proc. rdr. Spółka miała 310 mln zł zysku operacyjnego w drugim kwartale tego roku (wzrost o 49 proc. rdr) - to o 7,3 proc. więcej niż oczekiwali analitycy rynku ankietowani przez PAP.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 1 230 mln zł (wzrost o 28 proc. rdr), koszty operacyjne sięgnęły 898 mln zł (wzrost o 21 proc. rdr). Z tych danych wynika, że poprawiła się marża, czyli spółka na sprowadzanych głównie z Chin ubraniach zarabia więcej niż rok temu.

Szczegółowy raport finansowy za pierwsze półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 4 września 2018 r.

Na te dane bardzo dobrze zareagowała giełda. Akcje LPP poszły w górę o 5,5 proc. we wtorek i jedna kosztowała nawet 9 tys. 50 zł. Do rekordowego notowania ze stycznia b.r. brakuje jeszcze 250 zł.

Notowania LPP w ostatnim tygodniu





