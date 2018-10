Przynajmniej 250 mld zł. Tyle mieliśmy stracić przez lukę VAT

Fot. Andrzej Wawok/Reporter Darmowe leki na 6 lat, 6 tys. km autostrad - na to można by wykorzystać pieniądze, które Polska straciła przez lukę - wynika z raportu

Od 250 do nawet 265 mld zł - tyle w latach 2008-2015 miała wynosić luka VAT - wynika z raportu Fundacji Republikańskiej. Można by za te środki kupić leki dla wszystkich na 6 lat lub wybudować milion nowych mieszkań - czytamy w opracowaniu.

- W samym tylko 2015 roku budżet stracił przez lukę VAT oraz przez słabą ściągalność aż 40 mld zł - czytamy w raporcie. Cała luka przez siedem lat kosztowała budżet przynajmniej 250 mld, choć niektóre szacunki mówią, że mogło to być nawet 265 mld zł. W latach 2006-2015 polska luka VAT zwiększyła się z 0,6 do 2 proc. PKB.

Łącznie za pieniądze z luki VAT można by wybudować milion mieszkań, co rozwiązałoby problem z ich deficytem w Polsce - to kolejna teza z opracowania "Efekty uszczelnienia systemu podatkowego" Fundacji Republikańskiej. Zdaniem organizacji, pieniądze z luki pozwoliłyby też zbudować w kraju 6 tys. km autostrad lub kupić wszystkim Polakom leki na 6 lat - również te bez recepty.

Jakie są więc efekty uszczelnienia podatków? Jeśli chodzi o VAT, to wpływy z tego podatku mają wzrosnąć w latach 2016-2019 o 57 mld zł. Dla porównania, w latach 2008-2015 wzrosły o 27 mld, przy znacznie szybszym wzroście PKB.

Jednak według opracowania, efekty uszczelnienia widać i w innych podatkach. Na przykład w latach 2016-2018 wpływy z PIT mają wzrosnąć o 45 proc. W latach 2008-2015 wzrosły natomiast o 36 proc.

- Wpływy z CIT między 2008 a 2015 spadły o 5 proc. W latach 2016-2019 można zaobserwować wzrost o 36 proc. - wynika z raportu.

