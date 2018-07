"Mafia śmieciowa" zarabia miliony złotych. Pisze o tym brytyjska prasa

Fot. Lukasz Szelag/REPORTER 50 tys. ton spalonych w Zgierzu to 11 mln zł na czysto.

Na wywozie śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski „mafia śmieciowa” zarabia miliony złotych. O procederze pisze brytyjski dziennik "The Telegraph". Śmieci trafiają do naszego kraju, a tu zostają podpalone w niewyjaśnionych okolicznościach.

Dziennik zaznaczył, że po wprowadzeniu w styczniu przez Chiny zakazu importu plastiku przeznaczonego na recykling, Polska stała się szóstym co do wielkości odbiorcą brytyjskich śmieci na świecie i drugim w Unii Europejskiej, tuż za Holandią, przyjmując prawie 12 tys. ton plastiku.





W ocenie gazety jest to efektsystemu, który jest przeżarty korupcją i w ewidentny sposób nieodpowiednidla przetwarzania odpadów.Polskę tak przytłoczyło to nowe zapotrzebowanie, że premier Mateusz Morawiecki zagroził nawet całkowitym zakazem importowania odpadów, w tym plastiku z Wielkiej Brytanii, dopóki system nie zostanie dostosowany do realizacji swoich celów- napisał dziennik.Szef brytyjskiego stowarzyszenia branżySimonostrzegł, że W. Brytaniamusi przestać spychać ten problem na innych".

Plaga pożarów w Polsce

W ciągu ostatnich tygodni co chwilę płonęły w Polsce składowiska z odpadami. We wszystkich pożarach z dymem poszły odpady trudne lub niemożliwe do przetworzenia i drogie w składowaniu. Branża mówi o celowych podpaleniach. Tę wersje uwiarygadniają zyski. 50 tys. ton spalonych w Zgierzu to 11 mln zł na czysto i właśnie na przykładzie tego pożaru "Telegraph" omówił proceder.

Jak już pisaliśmy w WP, firma zajmująca się magazynowaniem śmieci w Zgierzu, gdzie doszło do ostatniego z serii pożarów, prowadzi wysypisko nielegalnie. W stosunku do niej prowadzona jest już kontrola. Wicemarszałek województwa wprost sugeruje, że pożar nie jest przypadkiem.

Jak zaznaczył brytyjski dziennik, "zgodnie z wygodnym dziwactwem w polskim prawie odpowiedzialność za uprzątanie skutków pożarów takich jak w Zgierzu spoczywa na władzach lokalnych", a nie na firmach importujących i przetwarzających odpady.

