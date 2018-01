Polacy są tak samo bogaci jak Niemcy. Te dane mogą wielu zdziwić

Fot. action press/East News Statystyka potrafi zdziałać cuda. Dzięki niej Polak jest tak samo majętny jak Niemiec, choć zarabia wyraźnie mniej

Dane, które mogą wielu zszokować. Polak ma w portfelu tyle samo co... Niemiec - tak wynika z wyliczeń Narodowego Banku Polskiego. Jak to możliwe? Bo majątek Polaka to głównie mieszkanie, a Niemca - oszczędności i pieniądze. Stąd w statystyce jesteśmy blisko, w rzeczywistości wyraźnie dalej.

1,8 mln zł - taki majątek ma przeciętny mieszkaniec Luksemburga. 900 tys. zł to równowartość środków, którymi dysponują mieszkańcy Belgii i Malty. Cztery razy mniej mają przeciętni mieszkańcy Polski. Typowe gospodarstwo domowe warte jest u nas 250 tys. zł. W tym jest mieszkanie lub dom i wszystkie zgromadzone oszczędności.

Taki obraz majątku typowego Polaka maluje się w oparciu o z badania Narodowego Banku Polskiego. Posiadamy mało? Na pocieszenie warto dodać, że niewiele więcej mają Niemcy. Dlaczego? Wszystko ze względu na statystykę i sposób prowadzenia badań.

Inne pocieszenie? Najbogatsi Polacy nie zawładnęli jeszcze większością "polskiego majątku" (rozumianego jako suma zebranych przez gospodarstwa domowe aktywów). 10 proc. najbardziej majętnych gospodarstw domowych kontroluje nieco ponad 40 proc. całkowitego majątku. W Europie jest to już 52 proc.

Na początek trochę teorii. Czym w zasadzie jest majątek netto? W skrócie: to wartość całego posiadanego przez ciebie majątku (pieniędzy, nieruchomości, ruchomości) pomniejszona o zadłużenie (kredyty i inne zobowiązania, takie jak niezapłacone podatki).

W efekcie osoby, które mają ogromny majątek, wiele domów i samochodów wcale nie muszą być bogate, czyli warte dużo netto. Często majątek netto zmienia się z minuty na minutę, np. gdy posiadamy liczne akcje spółek. Od ich wyceny w danej chwili zależy właśnie ten wskaźnik.

To w zasadzie najlepszy wskaźnik na określenie tego, ile jesteśmy warci z finansowego punktu widzenia. Jednocześnie doskonale pokazuje, że wysoki majątek wcale nie oznacza wysokiej jakości życia. Jak to możliwe? Pani Eliza jest emerytką. Dostaje co miesiąc 1,5 tys. zł emerytury netto. Do tego jest właścicielką mieszkania, w którym żyje. Warte jest teraz 450 tys. W sumie na koncie ma odłożone 5 tys. zł. Jej majątek netto to 455 tys. zł.

Z drugiej strony jest Anna. Ma 35 lat, zarabia prawie 10 tys. zł netto co miesiąc. Mieszka w kupionym za kredyt mieszkaniu. Wartość? 900 tys. zł. Kredyt jest jeszcze większy, do spłacenia ma 1 mln zł. Na koncie ma 100 tys. zł oszczędności. Efekt? Jej wartość netto to okrągłe 0 zł.

I to właśnie te dane pokazuje najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego. Jak wynika z badań, najwyższym majątkiem netto mogą się pochwalić gospodarstwa domowe w Luksemburgu. Tam oscyluje on w okolicach aż 437 tys. euro.

W czołówce jest też Belgia. Tam przeciętne gospodarstwo domowe może się pochwalić majątkiem w wysokości 217 tys. euro. Wysoką pozycję ma też Malta. 209,9 tys. euro to mediana majątków zgromadzonych przez tamtejsze gospodarstwa domowe. Warto dodać, że dane nie pokazują średniej - a medianę. Lepiej oddaje stan rzeczywisty, bo wyniku nie zakłócają skrajnie bogaci.

Jak na tym tle wypada Polska? Przeciętnie. - Polskie gospodarstwa domowe należą do umiarkowanie majętnych na tle krajów strefy euro - przyznają analitycy raportu. Zgromadzone przez polskie rodziny 60,6 tys. euro, to zaledwie 58 proc. mediany w strefie euro.

Bardziej majętni od Polaków są np. Słoweńcy. Uzbierali 80 tys. euro. Biedniejsze są za to pozostałe kraje z naszego regionu, takie jak Słowacja (50 tys. euro), Estonia (43,5 tys. euro) oraz Łotwa (14,2 tys. euro). Daleko do Polski mają też Węgrzy. Uzbierali majątek o wartości 26 tys. euro.

Prawdziwą bombę NBP zostawił jednak na dalszą część raportu. Z badań wynika, że bardzo podobnym majątkiem mogą pochwalić się... Niemcy i Austriacy. Niewiele nam brakuje do Greków i Portugalczyków.

Jak to możliwe, że mieszkańcy krajów z samej czołówki europejskiej (jak Niemcy i Austria) mają majątki na porównywalnym poziomie jak Polacy? Bo majątek w statystyce wcale nie równa się jakości życia.

Wszystko przez chęć posiadania własnego mieszkania. W Europie Środkowo-Wschodniej mieszkanie posiada siedem na 10 osób. W niektórych krajach regionu dane wskazują nawet, że prawie dziewięć na 10 osób mieszka we własnościowym domu lub mieszkaniu. Na Zachodzie to wyjątek. W Niemczech we własnym mieszkaniu nie żyje nawet połowa obywateli. Większość wynajmuje. Podobnie jest w Austrii i Niderlandach.

I to widać w statystykach, które uwzględniają właśnie stan posiadania nieruchomości. Co to właściwie oznacza dla Polaków? Praktycznie w ogóle nie oszczędzamy. Niemiec większość majątku ma w aktywach finansowych: na kontach, lokatach, w obligacjach. Jego pieniądz pracuje. Polacy oszczędności nie mają.

- Kraje, w których gospodarstwa domowe preferują własność głównego miejsca zamieszkania, mogą mieć korzystniejszą pozycję w rankingu pod względem majątku niż PKB, nawet mając wyraźnie niższy PKB na mieszkańca - wyjaśniają analitycy.

I tak właśnie dzieje się w przypadku miejsc Polski i Niemiec. W raporcie jest też kilka pozytywnych wiadomości. W Polsce wciąż są mniejsze nierówności. To znaczy, że różnica pomiędzy bogatymi a biednymi, jest tak duża jak na Zachodzie. Ale... warto przypomnieć, że w Polsce te różnice dopiero zaczynają się tworzyć. Bogacimy się krócej niż kraje strefy euro.

Co jeszcze wiemy z raportu NBP? - Aktywa finansowe mają w przypadku polskich gospodarstw domowych mniejsze znaczenie w majątku niż ma to miejsce w strefie euro. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zgromadziło aktywa finansowe o wartości 3,5 tys. euro - wyjaśniają analitycy. Czyli w przeliczeniu w Polsce jest to 14 tys. zł. Natomiast w strefie euro przypada przeciętnie na gospodarstwo domowe 10,6 tys. euro aktywów finansowych. To równowartość 44 tys. zł.