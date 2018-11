Marek Jakubiak pozbywa się kolejnego browaru. Po Palikocie czas na piwnych rewolucjonistów

Rozmowy o sprzedaży Browaru Lwówek toczyły się od czerwca br. Dzięki podpisaniu umowy Doctor Brew w ciągu kilku miesięcy przeniesie całość produkcji do Lwówka i rozpocznie proces inwestycyjny wart 1,5 mln zł - wynika z oficjalnego komunikatu. - Pozwoli nam to zwiększyć skalę biznesu i dążyć do pozycji lidera segmentu kraftowego i regionalnego piwa w Polsce - powiedział prezes Doctor Brew Łukasz Lis.