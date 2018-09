Marek Kacprzak laureatem nagrody BCC

Marek Kacprzak, dziennikarz Wirtualnej Polski.

Marek Kacprzak, dziennikarz Wirtualnej Polski, prowadzący programy „Tłit” i „Money. To się liczy” otrzymał prestiżową nagrodę Business Center Club.

„Za propagowanie w swojej pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej” – tak przyznanie Nagrody Specjalnej Ostrego Pióra dziennikarzowi uzasadnił Marek Goliszewski, prezes BBC.

Marek Kacprzak dołączył do zespołu Wirtualnej Polski w marcu tego roku. Prowadzi dwa programy: „Tłit” i „Money. To się liczy”. Oba są nadawane na żywo i pokazywane na stronie głównej WP.pl i na profilach portalu w social media.

Program "Tłit" (godz. 8:30) to rozmowa z gościem, który odpowiada także na komentarze i pytania internautów. Natomiast „Money. To się liczy” (emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 9:00) dotyczy gospodarki. W każdym wydaniu są dwie rozmowy z gośćmi.

Wcześniej dziennikarz był związany z Telewizją Polsat, prowadził programy informacyjne i publicystyczne w Polsat News. Był szefem działu krajowego w dzienniku „Polska The Times”, pracował też w TVN24 i RMF FM.

Marku, wielkie gratulacje od zespołu Money.pl.