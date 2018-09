Jest projekt "matczynych emerytur". 8,74 mld zł w ciągu 10 lat

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Ile będzie kosztował budżet państwa program nazywany także "mama+"? W ciągu 10 lat 8,74 mld zł - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest już projekt przepisów wprowadzających emerytury dla matek - który zapowiadała Beata Szydło. "Ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci" - czytamy we wstępie uzasadnienia.

"Matczyne emerytury" to jeden z socjalnych projektów, których wprowadzenie zapowiedział w ostatnim czasie rząd. Wprowadzenie programu zapowiedziała podczas kwietniowej konwencji PiS była premier Beata Szydło.

O tym, że projekt nowego prawa jest już gotowy, Szydło wspomniała w rozmowie z PAP. W poniedziałek 3 września został on opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

"Proponuje się przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Będzie to świadczenie nieskładkowe (pozaubezpieczeniowe) o specjalnym charakterze, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo będzie powiązane z ryzykiem starości. O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni. Świadczenie to będzie miało za zadanie przeciwdziałać ubóstwu tej grupy osób i nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Polski" - czytamy dalej.

Ile będzie kosztował budżet państwa program nazywany także "mama+"? W ciągu 10 lat 8,74 mld zł - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szacowany roczny koszt ma się wahać w tym czasie między 727,5 mln zł a 831,7 mln zł.

