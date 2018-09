Mateusz Morawiecki obiecuje, że żadnych zmian w programie Rodzina 500+ na razie nie będzie

Fot. Krzysztof Janoś Mateusz Morawiecki jestzadowolony z efektów programu Rodzina 500+

Nie przymierzamy się do zmian w 500+. Program działa świetnie. Jeździmy po Polsce i widzimy, jak jest odbierany. Nikt nie wierzył, że nie tylko zostanie wdrożony, ale że jego finansowanie będzie możliwe dzięki walce z mafiami VAT. A to się udało – obiecuje premier Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z "Super Expressem" zaprzeczył, by rząd pracował nad waloryzacją progów dochodowych lub podniesieniem samej kwoty świadczenia.

- Najczęściej słyszę od ludzi, że jesteśmy dobrymi gospodarzami. Że jesteśmy wiarygodni, a to, co obiecaliśmy, realizujemy. Wyciągam z tego taki wniosek, że jesteśmy bardziej demokratyczną władzą od poprzedników – powiedział premier.

Dodał, że jego rząd stara się pomóc różnym grupom społecznym – "od dzieci przy 500 plus, przez młodzież przy wyprawce szkolnej, po domy seniora".

Pytanie o zmiany w formule programu Rodzina 500+ stały się zasadne po tym, jak minister rodziny Elżbieta Rafalska w wywiadzie radiowym dała do zrozumienia, że jakieś modyfikacje są możliwe. "Przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy kryterium dochodowe będzie polegało zmianie, świadczenie weryfikacji, bo mamy też inflację" – powiedziała.

Szybko się jednak z tego wycofała.

- Gdybyśmy chcieli sfinansować każde dziecko w Polsce, to koszt programu by się niemal podwoił, a na to nas nie stać – wyjaśniła.

