Medicover wyśle pacjentów na trening. Przejmuje kontrolę nad operatorem kart do klubów fitness

Drugi największy gracz na rynku prywatnej opieki medycznej, Medicover, rozwija biznes. Właśnie przejął 78 proc. akcji spółki OK System, która jest operatorem kart do klubów fitness.

O zakupach Medicover pisze w poniedziałek "Puls Biznesu". Ta notowana na szwedzkiej giełdzie spółka ustępuje na polskim rynku prywatnych usług medycznych tylko Lux Medowi. Teraz chce rozwinąć biznes, poszerzając ofertę i zadbać o dobrą kondycję fizyczną klientów.

OK System współpracuje z około 4 tys. klubów fitness, siłowni, szkół jogi, tańca itp. Z jego programów korzysta około 60 tys. osób. Od dwóch lat spółka jest rentowna i w 2017 roku zarobiła 2,7 mln zł przy 40 mln zł przychodów.

Najprężniej działa w Łodzi, ale dzięki przejęciu liczy na szybki rozwój. Medicover ma 700 tys. pacjentów, płacących abonament. - To baza, której możemy zaoferować pakiety OK Systemu, chcemy też pozyskać nowych klientów. Pracujemy nad wspólną ofertą - powiedział "PB" Artur Białkowski, wiceprezes Medicover Polska i członek rady nadzorczej OK Systemu.

Gazeta podaje, że wg szacunków Deloitte z klubów fitness korzysta 2,9 mln Polaków. Co roku zostawiają w nich 3,7 mld zł. Jest więc o co się bić.

