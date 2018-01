MFW podnosi prognozy dla globalnej gospodarki. Polska też ma rosnąć szybciej

Światowa gospodarka rozwija się coraz szybciej - uznał Międzynarodowy Fundusz Walutowy i podniósł prognozę globalnego wzrostu PKB na lata 2018-1019 o 0,2 pkt. proc. Gospodarki naszej części Europy też mają rosnąć szybciej, niż wskazywała jesienna prognoza MFW.

3,9 proc. - w takim tempie rozwijać się ma w latach 2018 i 2019 globalna gospodarka - wynika z opublikowanych w poniedziałek prognoz MFW - World Economic Outlook. Jeszcze w październiku 2017 roku analitycy MFW spodziewali się wzrostu rzędu 3,7 proc.

Autorzy raportu tłumaczą podniesienie prognoz m.in. spodziewanym wpływem zmian podatkowych w USA na poziom produkcji.

- Zmiany w polityce podatkowej USA będą stymulować aktywność gospodarczą, a w krótkim terminie jej motorem będzie impuls inwestycyjny po obniżeniu podatków dla firm. Wpływ pakietu podatkowego na poziom produkcji w Stanach i ich głównych partnerów handlowych odpowiada za około połowy skumulowanej rewizji prognoz globalnego wzrostu na lata 2018-2019 - czytamy w raporcie MFW.



Analitycy funduszu uznali też, że szybciej rozwijać się będą gospodarki Europy - zarówno tej rozwiniętej, jak i rozwijającej się, która ma rosnąć w 2018 roku o 4 proc., a rok później o 3,8 proc. (to prognozy o 0,5 pkt. proc. wyższe od zaprezentowanych jesienią).

- W Europie rozwijającej się, gdzie wzrost w 2017 roku prawdopodobnie przekroczył 5 proc., w latach 2018 i 2019 spodziewamy się silniejszej, niż się pierwotnie spodziewaliśmy, aktywności. Stoi za tym wyższa prognoza wzrostu w Polsce i w szczególności w Turcji - tłumaczą autorzy raportu.

Poza Polską i Turcją w skład Europy rozwijającej się MFW zalicza Węgry, Rumunię, Bułgarię, Serbię, Albanię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Kosowo i Czarnogórę.

