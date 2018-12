Mieszkania używane prawie tak drogie jak nowe. W niektórych miastach ceny są już porównywalne

Koszty nabycia używanego lokalu zbliżają się do poziomów notowanych na rynku pierwotnym. W takich miastach jak Warszawa, Lublin i Rzeszów różnice wynoszą tylko kilka procent. Z kolei w Katowicach czy Łodzi przekraczają 30 proc. Wynika to z jakości oferty, lokalizacji i standardu.

– Jest to z w dużej mierze spowodowane poprawiającą się jakością używanych już lokali. Dziś na rynku wtórnym jest więcej powierzchni wybudowanych w tzw. nowym budownictwie niż na przykład 10 lat temu. To oznacza, że w bazie dokonanych transakcji są coraz lepsze mieszkania, zatem i droższe – mówi Marcin Krasoń, analityk rynku nieruchomości w Home Broker.

– Moim zdaniem, zbliżamy się do końca okresu wzrostów cen mieszkań. Na rynku pierwotnym obserwujemy już spory spadek liczby transakcji, tj. w trzecim kwartale 2018 r. było to ponad 20 proc. rok do roku. A takie zjawisko wkrótce powinno doprowadzić do zatrzymania wzrostów i prawdopodobnie przełamania trendu w nadchodzącym roku – uważa Marcin Krasoń.