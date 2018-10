Mieszkanie+ ma przyspieszyć. Zapowiada prezes PFR

Fot. Andrzej Hulimka

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał 100 proc. akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości. Nabywcą jest Polski Fundusz Rozwoju, który dzięki transakcji "chce w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+". Tak zapowiedział w czwartek prezes PFR Paweł Borys.

"Sprzedaż BGK Nieruchomości to realizacja wcześniej przyjętej strategii porządkowania grupy kapitałowej BGK. Zakładała ona, by funduszami, w których inwestorem jest BGK, zarządzała jedna instytucja - Polski Fundusz Rozwoju. Celem banku było oddzielenie roli inwestora od funkcji zarządzającego aktywami i skupienie się na roli inwestora kapitałowego w tych funduszach" - czytamy w komunikacie.

Spółce BGK Nieruchomości została powierzona realizacja pilotażu programu Mieszkanie+. Pilotaż zaowocował m.in. wypracowaniem modelu biznesowego budowy mieszkań na wynajem oraz umowy najmu z opcją dojścia do własności. W konkursach dla architektów jury wybrało projekty wzorcowego domu wielo- i jednorodzinnego. W czerwcu tego roku odbyło się także Forum Dialogu Mieszkaniowego, podczas którego zainicjowano rozmowy w gronie osób, które uczestniczą w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce.

- Sprzedając BGK Nieruchomości realizujemy przyjętą wcześniej strategię. Spółka z powodzeniem zrealizowała pilotaż programu Mieszkanie+, będąc w grupie kapitałowej BGK. Teraz BGK Nieruchomości zmieniła nazwę na PFR Nieruchomości. W nowej strukturze, składającej się z Polskiego Funduszu Rozwoju i spółek: PFR Nieruchomości oraz PFR TFI, skumulowane zostały wiedza i kompetencje, dzięki którym będzie kontynuowany program Mieszkanie+ - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Jak stwierdził prezes PFR Paweł Borys, program nie tylko będzie kontynuowany, ale wręcz powinien przyspieszyć w najbliższych miesiącach. - W Polsce ponad 83 proc. mieszkań jest kupowanych na własność, głównie z wykorzystaniem kredytów hipotecznych, co skutkuje wysokim zadłużeniem Polaków. W Niemczech jest to na przykład tylko 51 proc. Rozwój rynku mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności przez fundusz Mieszkań dla Rozwoju z Grupy PFR, to atrakcyjna oferta dla Polaków, nie powodująca konieczności zaciągania wysokich kredytów. Chcemy w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+ - powiedział Borys.

"Mieszkanie+ to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału. W ramach programu utworzony został także Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju" - napisano też w komunikacie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

