336 rodzin dostało "przydziały" z programu Mieszkanie+. Kaczyński wysłał specjalny list

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER 42 samorządy realizują inwetycje w ramach prgramu Mieszkanie+

Choć żadna z inwestycji rządowego programu Mieszkanie+ nie została zakończona, to 336 rodzin z Jarocina otrzymało tzw. "przydziały" do lokali. Ich łączna wartość to około 50 mln zł.

Przekazane "przydziały" to decyzje o prawie do zamieszkania w lokalach, których budowa rozpoczęła się w 2017 r., a zakończyć powinna w marcu przyszłego roku. Dopiero wówczas 336 rodzin faktycznie otrzyma klucze do wykończonych i wyposażonych w podstawowy sprzęt mieszkań. Lokale zbudowano w dwóch wariantach - 55 lub 35 m kw. Miesięczny czynsz będzie wynosił odpowiednio 1300 i 800 zł, choć może ulec zmianie, bo każdego roku rząd będzie ustalał jego wysokość w rozporządzeniu. Założeniem programu jest przekazywanie prawa własności po kilkudziesięciu latach płacenia czynszu.

Jarocińską inwestycję o wartości około 50 mln zł realizowało Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Politycy "ogrzewają się" sukcesem

Przekazanie dokumentów przyszłym lokatorom wykorzystali politycy. W Jarocinie pojawił się wicepremier Jarosław Gowin i minister budownictwa Andrzej Adamczyk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystosował list. "Jesteśmy świadkami w jakiejś mierze historycznej chwili" – napisał.

Szef partii rządzącej wykorzystał okazję do krytyki poprzedników, którzy "nie chcieli uruchomić programu budownictwa powszechnego". Słowa dotyczyły "większości rządów po 1989 roku".

Z kolei wymieniany przez kilkanaście ostatnich tygodni jako pewniak do "zrekonstruowania" minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ogłaszał sukces i przekonywał, że program nie obciąża budżetu.

Budżet nie straci?

Po roku od wbicia pierwszej łopaty mieszkania?? budowane w ramach programu #MieszkaniePlus w #Jarocin zostały dzisiaj przyznane 400 rodzinom ??? wśród nich byli Polacy wracający z emigracji! #DobraZmiana pic.twitter.com/VeiucjliAM -- Andrzej Adamczyk (@AMAdamczyk) 9 grudnia 2017

- Mieszkanie+ jest programem, który działa w oparciu nieruchomości Skarbu Państwa, a nie środki budżetowe. Decyzją rządu PiS tereny należące do państwa zostały wprowadzone do obrotu, by zmniejszyć deficyt mieszkaniowy - mówił.

Poza Jarocinem, w programie Mieszkanie+ bierze udział 41 samorządów.