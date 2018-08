Mieszkanie Plus. Najem to pułapka?

Fot. Arkadiusz Ziółek

Programowi Mieszkanie Plus towarzyszyły kontrowersje dotyczące zasad najmu. Pojawiły się zarzuty, że są one zbyt liberalne i nie zapewniają lokatorom właściwej ochrony przed skutkami eksmisji. Jak jest naprawdę?

W nawiązaniu do planów budowy kolejnych lokali z programu Mieszkanie Plus (m.in. na terenie Warszawy i Krakowa), portal RynekPierwotny.pl wyjaśnia, na czym polegają wspomniane kontrowersje.

Eksmisja z rządowego lokum będzie łatwiejsza i szybsza...

Warto przypomnieć, że przygotowania związane z programem Mieszkanie Plus obejmowały między innymi wprowadzenie do polskiego prawa najmu instytucjonalnego. Taki nowy wariant wynajmu uwzględniono w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Niedawna modyfikacja przepisów dotyczyła również najmu okazjonalnego, który został zastrzeżony tylko dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań. W ten sposób ustawodawca wprowadził jasne rozróżnienie. Jak tłumaczy portal RynekPierwotny.pl, polega ono na tym, że zasady najmu instytucjonalnego mogą być zastosowane przez instytucje oraz firmy, a najem okazjonalny zostaje zarezerwowany tylko dla prywatnych wynajmujących.

Dwie wymienione formy najmu (najem instytucjonalny oraz okazjonalny) są korzystne dla wynajmującego (właściciela mieszkania), gdyż cechują się skróconym czasem dokonania eksmisji. Najemca zasiedlający mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego musi liczyć się z tym, że w razie eksmisji nie otrzyma lokalu socjalnego. W opisywanej sytuacji sąd nie będzie po prostu badał sytuacji eksmitowanego pod kątem ewentualnego przydziału mieszkania socjalnego. Warto pamiętać, że procedura sądowa skutkująca ewentualnym przyznaniem lokalu socjalnego występuje w przypadku zwykłego najmu. Co więcej, ustawa o ochronie praw lokatorów wskazuje, że niektóre osoby zasiedlające mieszkania spółdzielcze, komunalne lub społeczne (z TBS-ów), posiadają gwarancję przyznania im lokalu socjalnego. Taki przywilej dotyczy między innymi kobiet w ciąży, osób bezrobotnych i małoletnich wraz z opiekunem.

Zobacz także: Mieszkanie+ objęte ścisłą tajemnicą. Korzystający z rządowego programu są skutecznie kneblowani

„Instytucjonalny” najemca nie musi mieć awaryjnego lokum

Osoby podpisujące umowy najmu instytucjonalnego (np. w ramach programu Mieszkanie Plus) na pewno zostaną poinformowane o kwestii dotyczącej braku mieszkania socjalnego w razie eksmisji. Przepisy wskazują bowiem, że do umowy najmu instytucjonalnego (zawieranej zawsze na czas określony), musi zostać załączone oświadczenie najemcy, w którym taka osoba dobrowolnie poddaje się egzekucji komorniczej i akceptuje zasady ewentualnej eksmisji. Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl podobne notarialne oświadczenie funkcjonuje również w ramach najmu okazjonalnego. Po analizie przepisów można jednak zauważyć istotną różnicę. Lokator podpisujący umowę najmu okazjonalnego musi najpierw przedstawić oświadczenie właściciela lub najemcy innego lokalu (np. rodzica), który wyrazi zgodę na ewentualne przyjęcie eksmitowanego. Podobne oświadczenie nie jest wymagane w przypadku najmu instytucjonalnego.

Zobacz także: Pleśń w pierwszych rządowych mieszkaniach. "Dostarczaliśmy tylko pieniądze"

Eksmitowany nie otrzyma też pomieszczenia zastępczego

W nawiązaniu do sytuacji osób decydujących się na najem instytucjonalny, warto wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Chodzi tutaj o przepisy, które pozbawiają najemcę nie tylko prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, „instytucjonalny” najemca musi przyjąć do wiadomości, że w razie eksmisji nie będzie mu przysługiwało również pomieszczenie tymczasowe. Zgodnie ze swoją nazwą, takie lokum o niskim standardzie ma jedynie charakter tymczasowego schronienia. Brak prawa do lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego sprawia, że perspektywa zamieszkania w schronisku dla bezdomnych lub noclegowni jest realna. Właśnie dlatego najem instytucjonalny stanowi rozwiązanie dla osób posiadających stuprocentowo pewne lokum awaryjne (np. dom rodziców).

Opisywana konstrukcja przepisów oznacza, że osoby wybierające najem instytucjonalny nie skorzystają na zmianach prawnych z 21 kwietnia 2019 r. W tym dniu zostanie znowelizowany artykuł 1046 paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Wg portalu RynekPierwotny.pl zgodnie z nowymi przepisami KPC, nie będzie już można eksmitować lokatora do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych po ponad sześciu miesiącach oczekiwania na pomieszczenie tymczasowe. „Instytucjonalni” najemcy nie skorzystają na tej zmianie, gdyż przepisy w ogóle nie przyznają im prawa do pomieszczenia tymczasowego. Identyczna sytuacja dotyczy również osób eksmitowanych w związku z umową najmu okazjonalnego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl