Mieszkanie+. Prace nad dopłatami do czynszów ruszyły

Prace nad ustawą o dopłatach do czynszu dla osób, które otrzymały lokale w ramach programu Mieszkanie+, przyspieszyły. Stworzony przez resort Jerzego Kwiecińskiego projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Wynajem mieszkań w ramach rządowego programu okazał się znacznie droższy niż zapowiadane przez byłą już premier Beatę Szydło 10-20 zł za metr kwadratowy. Lokatorzy, którzy otrzymali przydział, np. w Jarocinie, muszą płacić przynajmniej 25 proc. więcej. W większych miastach różnica będzie większa, co doskonale widać, gdy spojrzy się na wyliczoną przez nas wysokość planowanych dopłat, które zależne są właśnie od czynszu.

"Program dopłat do czynszu to - obok realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w całej Polsce - kluczowy element pakietu Mieszkanie Plus. Projekt ustawy umożliwiającej pomoc państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. W najbliższym czasie dokument trafi pod obrady rządu" – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pierwsze dopłaty mają zostać wypłacone w styczniu 2019 r.

Ostateczna wysokość dopłaty będzie obliczana indywidualnie – zależy bowiem od kosztów budowy w gminie, powierzchni mieszkania oraz dochodów i liczbie członków rodziny.

