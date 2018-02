Mieszkanie+. W 20 miesięcy rozpocznie się budowa 10 tysięcy lokali

Fot. East News Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że program Mieszkanie+ podniesie poziom życia wielu Polaków

Średnio każdego miesiąca ruszać ma budowa 500 mieszkań. Rada Mieszkalnictwa rozpisała plan prac w ramach rządowego programu Mieszkanie+.

- Program Mieszkanie+ jest dla wszystkich, którzy pragną posiadać własne mieszkanie, którzy ze względu na swoją trudną sytuację materialną nie mogli zakupić go na rynku - powiedział podczas drugiego posiedzenia powołanej niedawno Rady Mieszkalnictwa premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem dotychczasowe rządowe programy mieszkaniowe (jak Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych) trafiały do ludzi lepiej sytuowanych. Program Mieszkanie+ jest - jego zdaniem - inny.

Zobacz też: Przełomowy moment. Za mieszkanie zapłacimy nawet 10 proc. więcej

- Przeznaczony jest dla wszystkich Polaków, którzy będą mogli wynająć mieszkanie z dojściem do własności lub tylko je wynająć - stwierdził premier.

Podczas posiedzenia Rady Mieszkalnictwa, która została powołana właśnie po to, by zwiększyć dostępność mieszkań na rynku, zaplanowano, że w ciągu najbliższych 20 miesięcy rozpocznie się budowa 10 tys. mieszkań. To średnio 500 mieszkań miesięcznie.

RM uzgodniła też, że zostaną podjęte prace legislacyjne, dzięki którym uda się usunąć bariery inwestycyjne.

- Omówiono też kwestie związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich oraz wprowadzeniem standardów technicznych i mieszkaniowych - wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu.

Kluczowe cele RM to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji.

Poza premierem w RM zasiadają Teresa Czerwińska, minister finansów, Piotr Gliński, minister kultury, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Jolanta Rusinek, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Koordynatorem prac RM jest Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości.