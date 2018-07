Milionerzy w Polsce. Już ponad 24 tys. osób ma gigantyczne dochody

Fot. WP Rośnie liczba podatkowych milionerów. Fiskus się cieszy, bo to dla nich szykuje się danina solidarnościowa

Dobra koniunktura przekłada się na coraz większą liczbę osób, których roczne dochody przekraczają milion zł. W zeszłym roku było ich aż o 17 proc. więcej niż w poprzednim.

"Rzeczpospolitej". To aż 3,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Kim są podatnicy, którzy zarabiają miliony? Około 24,2 tys. podatników osiągnęło w 2017 roku więcej niż milion złotych rocznych dochodów - wynika z informacjiTo aż 3,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Kim są podatnicy, którzy zarabiają miliony?

Według dziennika, przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą - takich osób jest ok. 70 proc. w całej tej grupie. Jednak nie tylko przedsiębiorcy mają tak gigantyczne dochody. Wśród milionerów jest ok. 1,3 tys. graczy giełdowych oraz ok. 1,6 tys. osób, którzy takie dochody osiągnęli jako wynagrodzenie za swoją pracę. To m.in. artyści czy prezesi dużych firm.

Z informacji o rosnącej liczbie milionerów z pewnością cieszy się fiskus. Według projektu ustawy o daninie solidarnościowej zapłacą ją właśnie podatnicy, których dochody przekraczają 1 mln zł. Jeśli ktoś zarobił 1,1 mln zł, zapłaci 4 tys. tego podatku, ale jeśli wpłynęło mu rocznie 10 mln zł, to będzie to aż 360 tys. zł.