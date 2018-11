Ministerstwo Rodziny chwali się wynikami 500 Plus

Pieniądze te rozdysponowano między 2,46 rodzin i 3,75 mln dzieci . – Mniej niż 0,05 proc. świadczeń wychowawczych przekazanych jest w formie rzeczowej lub opłacenia usług, natomiast gospodarka nie tylko nie runęła na skutek wprowadzenia programu Rodzina 500 Plus , ale ma się nawet lepiej, niż przed jego wejściem w życie – stwierdziła szefowa resortu Elżbieta Rafalska.

Rafalska zwróciła także uwagę na inne projekty społeczne rządy: Maluch Plus, Dobry Start, Senior Plus, Opieka 75 Plus czy program na rzecz aktywizacji osób starszych.