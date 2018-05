Młodzi Polacy nie mają co liczyć na "godne" emerytury. "Będą głodne"

- Na pewno nie będą to emerytury godne. Raczej będą też na "g": głodne. W najlepszym wypadku będzie to emerytura obywatelska - powiedział w programie "Money. To się liczy" zapytane o przyszłe świadczenia Polaków Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

W ocenie ekonomisty "składki emerytalne" nie są składkami, ponieważ z tych pieniędzy wypłacane są świadczenia obecnych emerytów. - Będzie coraz gorzej. Jeżeli młodemu człowiekowi próbuje się wmówić, że za lat 50 będzie miał o 200 zł wyższą emeryturę, bo odprowadza składkę od umowy zlecenia, to powinno być to karalne. Nic takiego mieć miejsca nie będzie - dodał Andrzej Sadowski.

