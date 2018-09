Money.pl ujawnia: Mandaty albo brak nagrody. Tak się pracuje w stołecznej PIP

Fot. Adam Burakowski.REPORTER Główny Inspektorat Pracy zaprzecza istnieniu "limitów"

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy są odpowiedzialni za kontrole przestrzegania prawa pracy. Ci z Warszawy, jeśli chcą otrzymać nagrody, muszą wydać przynajmniej 50 decyzji miesięcznie, a to niemal równoznaczne z nałożeniem mandatu. - Mamy na siłę szukać sposobu, by ukarać mandatem - mówi nam jeden z inspektorów.

Wszyscy słyszeliśmy o policjantach, którzy muszą wystawiać miesięcznie określoną liczbę mandatów, by komendantom zgadzały się statystyki. Głośny był także przypadek świętokrzyskiej skarbówki, której kontrolerzy mieli na celownik brać tylko duże i dobrze prosperujące firmy, by mieć pewność, że uda się ściągnąć nałożone kary.

Teraz do galerii najgorszych urzędniczych praktyk dołączyła Państwowa Inspekcja Pracy. W urzędzie odpowiedzialnym za przestrzeganie praw pracowników wypłatę nagród uzależniono od tego, czy zrealizują narzucony im "limit".

"Z uwagi na bardzo niski wskaźnik wydawanych wniosków i decyzji zobowiązują każdego inspektora pracy do (...) wydania 50 decyzji od dnia 01.09.2018 do 30.09.2018" - to fragment maila, który od przełożonej otrzymali inspektorzy zatrudnieni w stołecznym Okręgowym Inspektoracie Pracy ds. Nadzoru. By "zachęcić" do bardziej efektywnego działania dodano zdanie o uzależnieniu nagród kwartalnych od realizacji "limitu".

"Dotychczasowy niski wskaźnik wydawanych decyzji i wystąpień będzie uwzględniony przy nagrodach" - czytamy w mailu.

Jak mówi nam, zastrzegając anonimowość, jeden z adresatów wiadomości, podobne naciski na wydawanie jak największej liczby decyzji "pojawiały się zawsze, ale nigdy w tak zdecydowanej i pisemnej formie". - To pierwsza taka sytuacja - dodaje.

Żeby dokładnie zrozumieć z jak poważną sprawą mamy do czynienia trzeba zaznaczyć, że decyzja inspektora pracy niemal zawsze jest równoznaczna z nałożeniem na kontrolowanego mandatu. A te mogą wahać się od 1 tys. do 30 tys. zł.

- Decyzje wydajemy, gdy w ramach kontroli stwierdzimy naruszenie przepisów z zakresu BHP lub okaże się, że pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia. Oba te wykroczenia karane są mandatami i jest bardzo mało sytuacji, w których można wydać decyzję bez postępowania wykroczeniowego - tłumaczy nam człowiek znający realia pracy inspektorów.

Tym samym osoba będącą faktycznym przełożonym inspektorów uznała, że za efekt ich pracy można uznać nie liczbę przeprowadzonych kontroli, ale to ile przyniosły mandatów. - Zdarzają się nam przecież kontrole, gdzie nie stwierdzamy nieprawidłowości. Teraz mamy na siłę szukać sposobu na to, by ten mandat nałożyć - mówi nam warszawski kontroler.

Taka interpretacja efektów pracy wydaje się być odosobnionym przypadkiem warszawskiej PIP. Rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Pracy Danuta Rutkowska w odpowiedzi na nasze pytania zdecydowanie odcięła się od podobnej praktyki. "GIP nie ustala ani nie narzuca komukolwiek >>limitów<< wydawanych decyzji czy innych środków prawnych" - podkreśliła.

Także p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Jolanta Koszałka "stanowczo stwierdziła", że w urzędzie nie istnieją narzucone pracownikom limity wydawanych decyzji. Jak dodała, sprawę wyjaśni z autorem maila, który obecnie przebywa na "zaplanowanym urlopie".

