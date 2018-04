Pierwszym gościem "Money. To się liczy" jest Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Porozmawiamy z nim o nowych planach premiera Morawieckiego, a także dowiemy się, po co ZPP tworzy listę absurdów prawnych. W drugiej części programu gościem jest Eugene Lonski z AirHelp, który wyjaśni, co należy zrobić, gdy nasz lot zostanie opóźniony lub odwołany.





