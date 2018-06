Gościem programu "Money. To się liczy" jest Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Rozmawiamy m.in. o dodatku dla emerytów i emeryturze dla matek min. czworga dzieci. W drugiej części programu Ewelina Wołoszyn i Łukasz Siatka z firmy Lonsley mówią o zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie.

Do oglądania programu "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.