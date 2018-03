Gościem "Money. To się liczy" jest Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Szefowa resortu tłumaczy, co z małym ZUS-em dla przedsiębiorców. W drugiej części programu Małgorzata Skoczewska z rynku w Broniszach opowiada o cenach nowalijek.

Do oglądania programu "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.