Gościem "Money. To się liczy" jest Rafał Milczarski, prezes zarządu PLL LOT. Opowiada o najnowszym nabytku firmy. Wyjaśnia także, co z groźbą strajku pracowników w majówkę. W drugiej części programu Marta Skrzypczyk, dyrektor ds. analiz rynków rolnych w BGŻ BNP Paribas, mówi o tym, co dzieje się z cenami przed Wielkanocą.

