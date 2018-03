Gościem "Money. To się liczy" jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozmawiamy o zakazie handlu, nowym Kodeksie pracy, zatrudnianiu Ukraińców oraz minimalnej pensji Polaków. W dalszej części programu Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej opowiada o kredytach i zmianach w prawie upadłościowym.

Do oglądania programu "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.