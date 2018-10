Morawiecki chce zwiększyć wydobycie surowców. "To tworzy dobrobyt"

Fot. PAP/Darek Delmanowicz Premier zapowiada zwiększenie wydobycia surowców w Polsce

Premier w niedziele odwiedził Kramarzówkę na Podkarpaciu, gdzie PGNiG odkryła złoża gazu i prowadzi odwierty.

- Chcemy zwiększać wydobycie surowców, korzystać z zasobów, bo to tworzy dobrobyt, nowe miejsca pracy, więcej możliwości rozwoju - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.





Jak dodał, dzięki skomplikowanym badaniom, w oparciu o trójwymiarowe zdjęcia sejsmiczne, na Podkarpaciu udaje się znajdować nowe zasoby gazu. Premier przypomniał, że zwiększenie wydobycia surowców zapisano w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.- To powoduje, że możemy wydobywać coraz więcej gazu. A coraz więcej gazu to coraz więcej suwerenności energetycznej. Cieszę się, że odkryto tu zasoby, które szacuje się na ponad 10 mld m sześc. gazu łącznie, ale również z tego, że aż 127 gmin Podkarpacia korzysta z tego, że wydobywamy gaz - mówił Morawiecki.

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na Podkarpaciu to ważna gałąź tamtejszej gospodarki. Jak podaje PAP, na terenie województwa zlokalizowanych jest 36 kopalni ropy i gazu oraz 4 podziemne magazyny gazu. 127 podkarpackich gmin czerpie zyski z opłat eksploatacyjnych. W 2017 r. wydobyto 1,37 mld m sześc. gazu, czyli 36 proc. krajowego wydobycia.



Wydobycie na Podkarpaciu od lat ma tendencję spadkową, ale ocenia się, że region ma potencjał, by nie tylko utrzymać, ale i rozwijać produkcję gazu. Jak szacuje Instytut Nafty i Gazu, w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego pozostało do wydobycia jeszcze ok. 150 mld m sześc. gazu ziemnego.



W 2016 roku PGNiG opracowało nową koncepcję poszukiwań gazu,, której realizacja pozwoli zwiększyć wydobycie węglowodorów w Polsce. Koncepcja ta zakłada ponowną analizę już posiadanych danych geologicznych i nowe badania sejsmiczne, intensyfikację wierceń poszukiwawczych, wiercenia w nieeksploatowanych formacjach geologicznych, wykorzystanie nowych technologii, rewitalizację już eksploatowanych złóż.

Jak wynika z szacunków PGNiG, wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie o 28 proc. Gaz będzie pozyskiwany m.in. w okolicach Kramarzówki.

PGNiG odkryło w tej okolicy duże złoże gazu. Jego zasoby szacowane są na ok 12 mld m. sześc. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w 2019 r.

Jak powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany przez PAP, Kramarzówka to dowód na to, że podkarpacki gaz ma przed sobą dobrą przyszłość.

- Szacujemy, że w ciągu 5 lat produkcja błękitnego paliwa w regionie wzrośnie do 1,15 mld m sześc. gazu rocznie, a więc o 28 proc. w stosunku do 2017 r. - mówił Woźniak.

