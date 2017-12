Morawiecki zamroził swój portfel. Nie obraca akcjami BZ WBK

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER Morawiecki zrezygnował ze stanowiska prezesa BZ WBK 9 listopada 2015.

Na czas pełnienia rządowych funkcji nowy premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że "całkowicie zamraża portfel akcji BZ WBK".

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju podał, że Mateusz Morawiecki, już jako wicepremier, nie obracał akcjami BZ WBK, a wszelkie korzyści przekazuje na cele charytatywne i społeczne - donosi Polska Agencja Prasowa.

To odpowiedź na apel Adriana Zandberga, który namawiał Morawieckiego by jeszcze przed powołaniem na urząd sprzedał swoje udziały w banku. Jak wyliczyła Partia Razem, akcje Morawieckiego warte są ponad 5 mln zł. Zaapelowała więc do "rozliczenia z konfliktu interesów".

Na premierze ciąży podejrzenie konfliktu interesów. Premier to zbyt poważna funkcja, żeby dopuszczać podejrzenie, że działa w interesie Grupy Santander. Apelujemy, by Mateusz Morawiecki sprzedał akcje BZWBK przed objęciem nowej funkcji. pic.twitter.com/rF25YFadzR -- Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 11 grudnia 2017

Wyliczenia oparte zostały o informacje zamieszczone przez Morawieckiego w ostatnim oświadczeniu majątkowym. Miał on na swoim rachunku maklerskim 13 711 akcji BZ WBK. Każda jest warta w tej chwili około 366 zł.

Przemówienie Mateusza Morawieckiego podczas zaprzysiężenia:

Przypomnijmy, że Morawiecki zrezygnował ze stanowiska prezesa BZ WBK 9 listopada 2015, kiedy został ministrem w rządzie Beaty Szydło. Na czele banku stał od maja 2007 roku.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda dotychczasowego ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego zaprzysiągł na nowego premiera. We wtorek najprawdopodobniej wygłosi swoje expose.