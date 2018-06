Morawiecki we Wrocławiu. Obiecuje budowę drogi S8

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS Premier Morawiecki ruszył w Polskę, by dowiedzieć się, co trapi lokalne społeczności

Podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny obiecał budowę S8. Drogi, która ma zastąpić krajową "ósemkę", przez mieszkańców nazywaną "drogą śmierci".

- Szukamy nowych dróg rozwoju i państwo jest od tego, żeby pomagać społeczeństwu w szukaniu nowych dróg rozwoju. Żeby budować nowe drogi w sposób dosłowny, czyli łączyć siecią dróg dużych arterii komunikacyjnych, ale również dróg dojazdowych powiatowych, gminnych - powiedział premier na spotkaniu we Wrocławiu.

Drogi, oprócz tych metaforycznych, mają być też całkiem realne. Morawiecki potwierdził wcześniejsze zapowiedzi dotyczące budowy S8.

Chodzi o trasę z Wrocławia do Łagiewnik i dalej do obwodnicy Kłodzka. Starą drogę mieszkańcy nazywają "drogą śmierci", bo często dochodzi na niej do tragicznych wypadków.

W ramach protestu trasa była wielokrotnie blokowana. Budowę nowoczesnej ekspresówki, która miałaby ją zastąpić, Morawiecki zapowiedział na początku maja.

- Projekt ma zostać zakończony na przełomie tego roku i kolejnego - mówił premier na spotkaniu z mieszkańcami Bystrzycy Kłodzkiej. - Badania i pozwolenia środowiskowe mają szansę być zakończone do końca przyszłego roku tak, żeby już całkiem niedługo, za półtora roku, prace tutaj ruszyły.

