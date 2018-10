Morawiecki zapowiada gazyfikację gmin. Wkrótce plan działań

Fot. Andrzej Zbraniecki Premier wyjaśnia, że program przyczyni się do poprawy jakości powietrza

Wkrótce minister energii Krzysztof Tchórzewski przedstawi program gazyfikacji, który co najmniej o 10 procent, a może nawet o 20 proc. zwiększy liczbę gmin, gdzie będzie gaz - mówił w środę Mateusz Morawiecki.

Premier, którego słowa cytuje PAP, był wieczorem gościem w Suwałkach. Jak powiedział, chodzi o doprowadzenie gazociągów do gospodarstw domowych, do punktów, do osiedli mieszkaniowych. Program przyczyni się do poprawy jakości powietrza, co jest jednym z celów, które postawił sobie rząd PiS.

Jak przypomniał, na rządowy program "Czyste powietrze" w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone 103 mld zł.

Jeden z elementów tego programu dostał zielone światło od rządu we wtorek. Jak pisaliśmy, Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o termomodernizacji. W latach 2019-2024 państwo przekaże 883 mln zł do Funduszu Termomodernizacji i Remontów (prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Będzie to tak zwany pilotaż termomodernizacyjny.

Jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu, programem będą objęte mniej zamożne rodziny mieszkające w budynkach jednorodzinnych, które mają kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. związanych z ogrzewaniem mieszkania i wody.

"W praktyce przewidziano dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel (nie spełniających standardów emisyjnych) na ogrzewanie bardziej ekologiczne (kotły na paliwa stałe spełniające standardy emisyjne i kotły gazowe lub podłączenia do sieci ciepłowniczej)" - podało CIR.

"Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100 proc. - napisało CIR.

