"Mosty plus". Premier chce zbudować 22 nowe mosty w kilka lat

- Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę - mówił premier. Do połowy przyszłej dekady mają powstać 22 takie obiekty. - To będą mosty na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i w wielu innych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie są długie odcinki bez mostów - dodał Morawiecki.

- Chcemy stworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – stwierdził premier Morawiecki.

Ile mają kosztować nowe przeprawy? Premier zapowiada, że budżet programu "Mosty plus" wyniesie ok. 2,3 mld zł. Jerzy Kwieciński, minister infrastruktury i rozwoju dodał, że budżet państwa pokryje koszty budowy takich przepraw w 80 procentach. Resztę będą musiałby wyłożyć samorządy. Premier zapowiedział, że pierwsze lokalizacje mostów mają być znane już niebawem.

"Mosty plus". "Dla zrównoważonego rozwoju"

Budowę mostów ma w dużej mierze finansować specjalny fundusz - jeszcze w tym roku znaleźć mają się środki na prace projektowe, w kolejnych latach mają ruszyć budowy.

Minister Kwieciński zdradził, że nowe przeprawy mają powstać łącznie w 9 województwach, na 8 rzekach. Zdaniem Morawieckiego, program pozwoli Polsce rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. - A przez poprzednie 25 to wielkie aglomeracje rozwijały się najszybciej - mówił premier.

