Można otrzymać nawet 7 mln złotych. Wdrażaj projekty za unijne pieniądze

150 mln zł dla przedsiębiorców działających we współpracy z innymi firmami i chcących wdrożyć innowacyjne produkty czy usługi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie "Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

– Konkurs na dofinansowanie kosztów wdrożeń innowacji w małych i średnich firmach z Polski Wschodniej wpisuje się w działania "Pakietu dla średnich miast” realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP – Dlatego aż 100 mln zł z puli konkursowej ma trafić w ręce przedsiębiorców ze średnich miast tego makroregionu.

Makroregion Polski Wschodniej to województwa podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program "Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest skierowany do mały i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej. W konkursie wydzielono odrębną pulę dla firm z miast o populacji powyżej 20 tys. mieszkańców (lub powyżej 15 tys. w przypadku miast powiatowych).

Razem lepiej i łatwiej

To, co dodatkowo wyróżnia konkurs pośród innych, to wymóg, by przedsiębiorca chcący otrzymać dotację działał w tzw. kooperatywie biznesowej.

- Musi funkcjonować w grupie firm współpracujących w celu ulepszenia swojej oferty produktowej bądź usługowej w tej samej branży – wyjaśnia Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Taka kooperatywa musi skupiać przynajmniej pięć przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu uzupełniających się wzajemnie produktów. Inne warunki, które musi spełnić to:

funkcjonowanie co najmniej od roku przed złożeniem wniosku;

członkowie grupy są z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;

działalność kooperatywy koordynowana przez podmiot posiadający siedzibę na terenie Polski.



Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi mieć przychody na poziomie przynajmniej 600 tys. zł w jednym z trzech zamkniętych lat obrotowych.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez firmy na rynkowe wdrożenia produktów, które są wynikiem wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych. Produkty te muszą charakteryzować się innowacyjnością, co najmniej na skalę polskiego rynku.

Wartość każdego ze zgłaszanych do konkursu projektów nie może być niższa niż 1 mln zł ani wyższa niż 50 mln euro. Dofinansowanie może sięgnąć 70 proc. wydatków inwestycyjnych i 85 proc. wydatków na usługi doradcze, przy czym przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 7 mln zł na jeden projekt.

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na szeroko rozumiane wydatki związane z wdrożeniem innowacji. Co to oznacza?

* Mogą to być koszty realizacji inwestycji początkowej, usługi doradcze, w zakresie wzornictwa czy ochrony własności przemysłowej.

* Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, będzie mógł nawet zakupić za nie nieruchomości czy materiały budowlane i pokryć koszt robót.

* Będzie mógł kupić maszyny czy urządzenia konieczne do produkcji oraz patenty, licencje, know-how oraz inne wartości niematerialne i prawne, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R.

będą wykorzystywane tylko w przedsiębiorstwie, które otrzyma pomoc;

będą podlegać amortyzacji;

będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych;

pozostaną w aktywach przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia projektu.

Choć co do zasady dotacja jest refundacją poniesionych kosztów, to przedsiębiorcy mogą wystąpić o wypłatę tejże dotacji przed ponoszeniem wydatków w formie zaliczki. Wysokość zaliczki może wynosić nawet 40% wartości dofinansowania.

Istotną dla wnioskodawców sprawą jest także możliwość doliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wpłacanej na rzecz MŚP.





Szczegóły i dokumentacja konkursu jest opublikowana na stronie: http://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp

Na składanie wniosków czasu jest już niewiele – termin upływa 31 lipca 2018 roku.

