Nadchodzi fala upałów. Sprzedaż klimatyzatorów i wentylatorów wystrzeliła, ale towaru ma nie zabraknąć

Sprzedaż urządzeń chłodzących idzie gwałtownie w górę, gdy nadchodzą upały.

Jest gorąco, ale prawdziwy skwar w Polsce ma dopiero nadejść. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek ostrzegł przed ekstremalnymi upałami. Sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów już gwałtownie wzrosła, ale sklepy zapewniają, że towaru nie zabraknie.

Wzmożone zainteresowanie urządzeniami pozwalającymi przetrwać upały zanotowało już Allegro. Z informacji największego serwisu e-commerce w Polsce wynika, że sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów w ciągu kilku dni poszła w górę o kilkaset procent.

- Zwykle klienci zwlekają z zakupami takich urządzeń do dużej fali upałów - mówi money.pl Michał Bonarowski z biura prasowego Allegro. - W tym roku widać już silny wzrostowy trend zakupowy. Wartość zakupów urządzeń do chłodzenia powietrza wzrosła w tym tygodniu blisko pięciokrotnie - dodaje.

Przedstawiciel Allegro zaznacza, że są to na razie wstępne dane, ale już można zaobserwować wyraźny trend wzrostowy.

O bardzo zwiększonym zainteresowaniu klientów wentylatorami i klimatyzatorami mówi także Tomasz Maroszek, szef produktu działu elektrycznego Leroy Merlin. Przedstawiciel marketów budowlanych nie zdradza jednak skali wzrostu sprzedaży tych urządzeń.

Maroszek zapewnia, że Leroy Merlin jest przygotowany na gwałtowny wzrost popytu na klimatyzatory i wentylatory i urządzeń tych nie zabraknie. - Sklepy są bardzo mocno już zatowarowane, a dodatkowo realizowane są kolejne zamówienia - wyjaśnia. - Nie przewiduję braków, mamy duże zaplecze towarowe - dodaje.



Wzrost zakupów urządzeń chłodzących zanotowały także pozostałe sieci marketów budowlanych. Informacji na ten temat nie potrafiły przygotować ani Castorama, ani sieć PSB Mrówka. Danych na temat sprzedaży nie uzyskaliśmy także od Obi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia dla sześciu województw. Oprócz tego dla czterech wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem. Przed falą upałów ostrzega również MSWiA.

Ostrzeżenia przed upałami wydano dla woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia przed burzami natomiast wydano dla województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W weekend nad Polskę ma dotrzeć afrykańskie powietrze zwrotnikowe. Pogodę kształtować będzie rozległy ośrodek niżowy z centrum nad Morzem Czarnym i Turcją. W całym kraju będzie bardzo gorąco i duszno. Będą występować upały z temperaturą powyżej 30 st. C. w cieniu. Najcieplejszymi ośrodkami w piątek będą Warszawa, Łódź i Wrocław. A kolejne dni będą jeszcze cieplejsze.

Polskie przepisy nie zobowiązują wprawdzie pracodawców doinstalowania klimatyzacji w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy, ale jak pisaliśmy w money.pl, umiejętne podparcie się kilkoma przepisami może dać pracownikom solidny argument, by przekonać szefostwo firmy do takiej inwestycji.

Po pierwsze, pracodawca ma obowiązek "chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki" (art. 207 § 2 Kodeksu pracy), a po drugie, w pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP).

W biurach ma to być co najmniej 18 st. C. Wprawdzie przepisy nie regulują górnej granicy temperatury, ale z innego aktu wynika, że temperaturą optymalną dla powierzchni biurowych jest 20 st. C. Jeśli więc temperatura znacząco przekracza tę wartość, pracownicy mogą wnioskować o zainstalowanie klimatyzacji. Wciąż jednak jest to swobodna decyzja pracodawcy.

