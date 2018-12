Czerwińska: nadwyżka budżetowa po listopadzie. Tego jeszcze nie było

- Już dużo razy zapowiadałam, że deficyt budżetowy będzie w znacznym stopniu niewykonany i to będzie na pewno poniżej 1 proc. - stwierdziła Czerwińska.

W tym wieku najlepszy dotąd był wynik ubiegłego roku, czyli 1,3 proc. PKB deficytu. Czerwińska ocenia, że w całym 2018 r. realny jest deficyt na poziomie 0,6 proc. PKB. Budżet byłby więc bliski równowagi. To zmniejsza potrzeby pożyczkowe państwa, choć nie można jeszcze mówić o spłacaniu zadłużenia.

- Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę do konsolidacji fiskalnej, chcemy aby wynik budżetu - bo na wynik całego sektora nie mamy wpływu - był jak najbardziej satysfakcjonujący. Liczę w tej chwili, że to będzie 0,6 proc. PKB, to realny wynik - dodała.