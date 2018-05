Rekordowa nadwyżka budżetu państwa. Wstępne dane

Fot. Stanislaw Kowalczuk/East News Na koniec kwietnia w budżecie odnotowano 9,3 mld zł nadwyżki

W budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 9,3 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. To rekord. Po marcu w budżecie centralnym nadwyżka była trzy razy mniejsza.

- "Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Należy zauważyć, że wynik bp w okresie styczeń - kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 125,2 mld zł, tj. 35,2 proc. rocznego planu.

- W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r. o ok. 6,4 proc." - pisze Ministerstwo Finansów.

- Mimo, iż w kolejnych miesiącach należy spodziewać się powrotu do deficytu (chociażby brak wypłaty zysku z NBP) to sytuacja polskich finansów wygląda znakomicie - ocenia na Twitterze Mikołaj Raczyński, analityk Noble Funds TFI.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 1,1 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. r/r (tj. ok. 1,4 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 2,0 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8 proc. r/r, podano także.

- Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą - czytamy dalej.

W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r., podano także.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wyniosło 115,8 mld zł tj. 29,2 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, tj. 30,6 proc. planu.

- Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS - pisze ministerstwo.

